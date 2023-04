Léa Crevon – Tombée Du Nid THEATRE A L’OUEST, 10 novembre 2023, ROUEN.

Léa Crevon – Tombée Du Nid THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros.

Elle remporte en 2010, le premier prix interprète lors du Festival de Le Mans Cité Chansons et intègre la compagnie de la Flambée qui lui fait découvrir le monde du Music-Hall. Elle suit en parallèle une formation à l’Institut national des Arts du Music-hall (INM) ce qui lui permet une expérience pluridisciplinaire Au fil des compositions, elle s’est forgé son style propre : Chanteuse à personnage comique. Jeune ingénue, émouvante et drôle à la fois, elle ne craint pas de s’enlaidir à travers diverses mimiques et tocs. Son personnage lui ouvre les portes de plusieurs Music-hall tout en lui laissant la liberté d’interpréter ses propres chansons et sketchs. En parallèle, elle tourne avec son propre One Woman Show Musical un peu partout en France. Elle se fait remarquer sur plusieurs festivals et ressort coup de cœurs du Zénith de Rouen. On la retrouve sur le petit écran dans la saison 1 de « The Battle Show » sur la chaine énorme TV, dans la saison 12 de « Incroyable talent » sur M6 Et plus récemment dans l’émission de « La Boîte à secrets » aux côtés de Jarry et sur la chaîne Teva dans « Teva comedy show ». On a pu la découvrir également lors des 1ères parties de Jarry, Jeanfi Janssens, Thierry Marquet et bien d’autres… Petit à petit elle fait ses 1er pas à Paris : Au Don Camillo, au César Palace avec des extraits de son spectacle et Intègre de plus gros spectacle Parisien comme «OHLALA sexy crazy artistique» à la salle de L’Alhambra, où elle obtient l’un des 1er rôle et plus récemment dans la nouvelle revue de Kamel Ouali au Paradis Latin «L’oiseau Paradis» aux côtés de Iris Mittenaere dans lequel elle incarne, là aussi, l’un des rôles principaux. Léa Crevon – Tombée Du Nid

Votre billet est ici

THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

21.9

EUR21.9.

