Cet évènement est passé Camille Giry – Moyenne Théâtre à l’Ouest Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Camille Giry – Moyenne Théâtre à l’Ouest, 9 novembre 2023, ROUEN. Camille Giry – Moyenne Théâtre à l’Ouest. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 21:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 22.9 à 22.9 euros. LA COMEDIE DES VOLCANS (L-D-23-961) EN ACCORD AVEC FOURCHETTE SUISSE PRODUCTION présente ce spectacle Sa description, c’est un ni oui ni non. Elle est belle Camille ?Elle est pas moche.Elle est intelligente ?Relativement.Elle est grande ?Dans la moyenne.Elle est grosse ?Pas vraiment.Elle est maigre ?Quand même pas.Elle est normale quoi ?Oui.Perdu. C’est un spectacle qui parle de ça. À moins que… N° téléphone accès PMR : 09 81 74 07 51 Camille Giry Votre billet est ici Théâtre à l’Ouest ROUEN 26, quai Gaston Boulet Seine-Maritime 22.9

EUR22.9. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Théâtre à l'Ouest Adresse 26, quai Gaston Boulet Ville ROUEN Departement Seine-Maritime Lieu Ville Théâtre à l'Ouest latitude longitude 49.4421435702147;1.0806924531675028

Théâtre à l'Ouest ROUEN Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/