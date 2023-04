Patrick Le Chinois Pour la Beauté Du Geste THEATRE A L’OUEST ROUEN Catégories d’Évènement: Rouen

Patrick Le Chinois Pour la Beauté Du Geste THEATRE A L’OUEST, 25 octobre 2023, ROUEN. Patrick Le Chinois Pour la Beauté Du Geste THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-10-25 à 21:00 (2023-09-15 au ). Tarif : 22.9 à 22.9 euros. Il s’appelle Patrick Le Chinois parce que son prénom c’est Patrick et qu’il fait un spectacle en Chinois. Et comme c’est en Chine qui il y a le plus de chinois il est parti jouer là-bas. Smart. Deux fois. C est cette aventure qu’il va nous raconter. Et son prochain voyage en Afrique du Sud. Pour jouer en chinois. Pour la beauté du geste Patrick Le Chinois Pour la Beauté Du Geste Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime 22.9

