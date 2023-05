La Folle Histoire de Battle Royal THEATRE A L’OUEST, 21 octobre 2023, ROUEN.

La Folle Histoire de Battle Royal THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-10-21 à 19:00 (2023-10-21 au ). Tarif : 23.9 à 23.9 euros.

RETROUVEZ TERRENCE ET MALIK, LE PROF ET LE CANCRE, POUR UNE NOUVELLE LEC?ON D’HISTOIRE AUSSI DE?LIRANTE QU’HILARANTE. De Louis XIV a? Napole?on III, ils revisitent a? leur manie?re deux sie?cles chaotiques d’Histoire qui aboutiront a? la naissance de la de?mocratie en France. Sur un rythme effre?ne?, un re?gime chasse l’autre, comme on chasse un souverain. Et nos deux compe?res ne sont pas en reste, car pour eux aussi l’enjeu reste de taille : qui aura finalement le cœur de leur che?re prof d’Histoire. Cancre ou fayot, vous aussi participer a? cette “Battle Royale”, car sur le tro?ne comme en amour, il ne peut en rester qu’un ! LE SAVIEZ- VOUS ? Toutes les informations et anecdotes du spectacle correspondent a? des faits re?els. L’histoire de France est vraiment comple?tement folle ! Ce spectacle est la suite de «La Folle Histoire de France», cre?e? en 2013 et joue? plus de 1000 fois. La Folle Histoire de Battle Royal

THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

