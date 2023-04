Marc Tourneboeuf THEATRE A L’OUEST ROUEN Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Marc Tourneboeuf THEATRE A L’OUEST, 1 juillet 2023, ROUEN. Marc Tourneboeuf THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-07-01 à 19:00 (2023-07-01 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros. Un seul en scène rempli d’humour et de poésie ! Après une année riche en émotions, en espoirs, puis finalement en désillusions, Marc décide d’aller passer ses vacances au Portugal… Malgré le but de cette excursion : retrouver énergie et confiance, il va vite comprendre que ce n’est pas dans ce décor de rêve qu’il trouvera ce qu’il est venu chercher… Durée 1h10 Marc Tourneboeuf Marc Tourneboeuf Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime 21.9

EUR21.9. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu THEATRE A L'OUEST Adresse 26 Quai Gaston Boulet Ville ROUEN Departement Seine-Maritime Tarif 21.9 21.9 Lieu Ville THEATRE A L'OUEST ROUEN

THEATRE A L'OUEST ROUEN Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Marc Tourneboeuf THEATRE A L’OUEST 2023-07-01 was last modified: by Marc Tourneboeuf THEATRE A L’OUEST THEATRE A L'OUEST 1 juillet 2023 THEATRE A L'OUEST ROUEN

ROUEN Seine-Maritime