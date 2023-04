Patrick Chanfray – D’accordiste THEATRE A L’OUEST ROUEN Catégories d’Évènement: Rouen

Patrick Chanfray – D’accordiste THEATRE A L’OUEST, 17 juin 2023, ROUEN. Patrick Chanfray – D’accordiste THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 19:00 (2023-06-17 au ). Tarif : 25.9 à 25.9 euros. Le « d’accordiste » n’a qu’un mot à la bouche : OUI, peut-être est-ce cela qui l’a rendu si rare…à force de dire oui à tout, il s’est confronté aux situations les plus folles, les plus absurdes et les plus périlleuses. Venez donc découvrir le dernier « d’accordiste » au monde. L’expérience est unique et peut-être vous aussi, deviendriez-vous un « d’accordiste »…Juste pour la survie de l’espèce! Patrick Chanfray Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime 25.9

