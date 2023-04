Urbain Saison 1 Episode 1 THEATRE A L’OUEST ROUEN Catégories d’Évènement: Rouen

EN ACCORD AVEC OALD PRODUCTIONS Le théâtre le Colbert, en accord avec OALD productions présentent Urbain – Saison 1 Episode 1 Un peu cynique, un peu alcoolique, un peu geek, un peu con aussi parfois, ce spectacle d'Urbain sur scène c'est simplement l'histoire d'un trentenaire normal qui a décidé de monter à Paris parce qu'il savait pas trop quoi faire de sa vie. Et qui a décidé de répondre aux trop nombreuses questions qui se posaient par des blagues. Le seul truc qu'il sait vraiment faire finalement. Saison 1 Épisode 1 c'est le premier « vrai » spectacle d'Urbain bien connu de la scène de stand-up dont il fait partie depuis 7 ans maintenant (ça filoche). Urbain Saison 1 Episode 1 THEATRE A L'OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet 2023-06-01 à 21:00 Tarif : 27.0 euros.

