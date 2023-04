Jay Kynesios THEATRE A L’OUEST, 25 mai 2023, ROUEN.

Jay Kynesios THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 20:30 (2023-05-25 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros.

Quand le mentalisme rencontre l’hypnose… Oserez vous tenter l’expérience ? On n’utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau… Quelles seraient nos aptitudes si on en utilisait beaucoup plus ? C’est ce que Jay Kynesios tentera d’imaginer avec vous dans ce « One Man Mental show » ou le mystère et l’humour flirtent avec le mentalisme et l’hypnose pour créer un spectacle fascinant. Un spectacle rempli de surprises, qui vous fera découvrir, à travers des expériences surprenantes de, le monde fascinant de cet hypno-mentaliste hors du commun. Une expérience 100% interactive qui vous fera découvrir des fonctionnements méconnus de votre cerveau.

THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

