Mytholotruc – Le Spectacle Est Entre Vos Mains ! THEATRE A L’OUEST, 14 mai 2023, ROUEN.

Mytholotruc – Le Spectacle Est Entre Vos Mains ! THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-05-14 à 17:00 (2023-05-14 au ). Tarif : 23.9 à 23.9 euros.

Dans Mytholotruc, c’est à vous de prendre les décisions pour les personnages ! Jugez plutôt. Pendant que la belle Dionysette se prélasse au soleil, deux crétins se battent. Pourquoi ? Aucune idée. Eux-mêmes n’en ont pas la moindre idée. Vous saurez pour eux. Votez ! Comment ? C’est simple ! Avec des assiettes, rouges et jaunes, qu’on vous aura distribuées. Et ce sera pratiquement la même chose pour toutes les décisions et tous les tournants scénaristiques à prendre, depuis le choix d’une robe jusqu’aux décisions les plus graves, comme épouser quelqu’un, le trucider, ou lui faire une mayonnaise. Il y aura donc des choix multiples, de l’interactivité, et tout ça, sans que le public n’aie jamais à bouger de sa chaise. Hadès, le Dieu des Enfers, finira par proposer une compétition à nos trois héros : celle ou celui qui parviendra à résoudre le plus de mystères de la mythologie grecque, gagnera sa place dans l’Olympe, la maison des Dieux. Aussitôt dit, aussitôt fait, les trois amis se partagent et se mettent à résoudre ensemble des affaires de disparitions (où sont passés Icare ? Et Pasiphaé, la femme de Minos ?), de conflits (qui a déclenché la bagarre de Troie ?), et même des questions existentielles (Pourquoi on est triste parfois ? Est-ce que l’amour, ça peut vraiment être pour toujours ?). Au public de choisir ! Dédale, Diane, Ulysse, le Cyclope, Ariane, Thésée, Zeus, Aphrodite, Pygmalion, Pandore… Tous les héros de la mythologie grecque seront au rendez-vous. Enfin, tous… Ce sera en fonction de vous ! Chansons, piano en live, enquête, jeux, interactivité, improvisation, dans Mytholotruc, tout va ainsi tambour battant ! Soyez toutes et tous bien au courant : vous ne verrez jamais le même spectacle ! Mytholotruc – Le Spectacle Est Entre Vos Mains !

THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

