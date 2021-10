Rouen Tattoo Festival Parc des expositions de Rouen, 15 avril 2022, Le Grand-Quevilly.

Pour cette première édition, le **Rouen Tattoo Festival** vous accueille du **15 au 17 Avril 2022**, dans un lieu emblématique, le **Parc des Expositions de Rouen**. En 2022 le tatouage sera mis à l’honneur en accueillant plus de **250 artistes prestigieux** du monde entier et **50 exposants** ! Le concept est simple et efficace : le public vient rencontrer des tatoueurs prisés, qui viennent parfois de l’autre coté de la planète, pour se faire tatouer le tatouage de leur rêve pendant la convention. Les tatoueurs quant à eux viennent rencontrer d’autres professionnels, partager leur expérience et rencontrer le grand public, tatoués ou néophytes, curieux et intéressés. Le Rouen Tattoo Festival 2022, sera l’opportunité unique d’assister à des concerts, des performances artistiques, des shows, des expositions de véhicules US et bien d’autres activités !

Parking gratuit

Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



