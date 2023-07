Rouen sur mer Rouen sur mer Rouen, 6 juillet 2023, Rouen.

Rouen sur mer 7 juillet – 6 août Rouen sur mer entrée libre

Des ateliers ludiques et des jeux de plage sont proposés au quotidien pendant Rouen sur Mer.

L’association ADEP sera présente afin d’offrir aux séniors ainsi qu’aux publics isolés et en situation de handicap la possibilité de profiter du site de Rouen sur mer. Jeux de société, cartes et dominos viendront rythmer leurs après-midi ensoleillés.

Des activités sportives pour tous les âges et tous les niveaux seront proposées ainsi qu’une zone de bien-être, lounge ou encore une ludothèque.

Chaque vendredi soir, rendez-vous pour les apéros concerts et le samedi, ce sont des soirées thématiques qui égaieront le site (cabaret, théâtre d’impro, soirée américaine, escape game ou soirée dansante).

Nouveauté 2023, un marché des créateurs se tiendra chaque vendredi et samedi.

Toutes les infos sur https://rouen.fr/rouensurmer

