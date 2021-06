Rouen Rouen Rouen, Seine-Maritime Rouen sur Mer 2021 Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Rouen sur Mer 2021 Rouen, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Rouen. Rouen sur Mer 2021 2021-07-07 – 2021-08-08

Rouen Seine-Maritime Rouen « Rouen Sur Mer » est de retour sur les quais bas rive gauche pour sa 13e édition !! A Rouen sur Mer, les animations fourmillent chaque jour de la semaine. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! Au programme :

– une plage de sable fin : transats et parasols à disposition

– du sport : beach rugby, zumba, beach volley, course à pied, athlétisme, aïkido, BMX…

– du bien-être : ateliers sophrologie, yoga, tai-chi ou shiatsu Pour les enfants, le programme est tout aussi généreux. Les petits (dès 3 ans) rencontreront Woupi, l’authentique mascotte du parc de jeux. Des ateliers créatifs entraîneront les plus grands dans l’origami, la fabrication de cerf-volant ou encore dans des expériences scientifiques rigolotes. « Rouen Sur Mer » est de retour sur les quais bas rive gauche pour sa 13e édition !! A Rouen sur Mer, les animations fourmillent chaque jour de la semaine. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! Au programme :

