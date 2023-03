Rouen et ses Trésors, 18 mars 2023, Rouen Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité Rouen.

Rouen et ses Trésors

25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

2023-03-18 – 2023-03-18

Rouen

Seine-Maritime

Rouen .

Laissez-vous guider par notre guide conférencier « Ville d’art et d’histoire », à travers la capitale de Normandie et ses trésors. Empruntez ses rues pittoresques à la rencontre des places et monuments les plus prestigieux. C’est toute l’histoire de Rouen au cours des siècles qui vous sera présentée lors de cette promenade pédestre : Cathédrale Notre-Dame, église et aître Saint-Maclou, Gros Horloge, Parlement de Normandie, Hôtel de Bourgtheroulde, église Sainte-Jeanne d’Arc et place du Vieux Marché.

Tous les styles sont représentés, du Moyen Age à l’architecture moderne, en passant par la Renaissance et l’époque classique sans oublier la reconstruction.

Informations pratiques :

– La réservation de la visite est non annulable, non remboursable. Le report de date est possible jusqu’à 48h avant le début de la visite. Pour procéder au report de votre visite, contactez notre équipe au 02 32 08 36 59 (coût d’une communication locale).

– Visite uniquement les samedis et en Français.

+33 2 32 08 32 40

Rouen

