L’association “Les ateliers des émotions positives” vous invite à 2 heures de bien-être en visio-conférence.

Atelier sophrologie et yoga au bol tibétain et tambour (niveau débutant) le 28 novembre de 16h00 à 18h00 sur la thématique “Ici et maintenant, je me recentre, je m’ancre”, 10 euros pour les adhérents et 12 euros les non adhérents. Atelier animé par Isabelle Baronce (sophrologue, site web : www.sophrologueisabellebaronce.fr/) et Lucile Adam (professeure de Yoga, page Facebook : www.facebook.com/lucilebulledeyogi/) Lieu : en ligne avec Zoom Inscription : http://lesateliersdesemotionspositives.ovh/calendrier/

PROGRAMME

– Accueil dans l’atelier

– 35 min d’exercices de Sophrologie pour se libérer des tensions, accroître la pleine conscience, trouver sa juste place entre la Terre et au Ciel.

– 10 min de pause

– 40 min de Yoga (Natha yoga) avec 10 min d’exercices respiratoires et 30 min de postures en position assise et debout, accessibles à tous.

– 5 min de pause

– 30 min de méditation au bol tibétain et tambour.

