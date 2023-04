Les Forums Régionaux du Savoir, 13 avril 2023, Rouen Rouen.

Rouen ,Seine-Maritime , Rouen

Les Forums Régionaux du Savoir

5 Rue Robert Schuman Rouen Seine-Maritime

2023-04-13 20:00:00 – 2023-04-13 21:30:00

Rouen

Seine-Maritime

Rouen .

Le patrimoine culturel français est extrêmement riche et varié. L’étude de ses origines, des processus de création, l’analyse des contextes historique et technique permettent non seulement de valoriser les œuvres mais aussi de les comprendre. L’objectif principal est de mieux accompagner ce patrimoine dans son altération inexorable induite par le temps.

Le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, en liaison avec les conservateurs responsables des collections, a pour mission de mettre en œuvre la politique du service des musées de France de la direction générale des patrimoines en matière de recherche, de conservation préventive et de restauration des collections des musées de France.

Au travers d’histoires choisies d’études d’œuvres prestigieuses réalisées ces dernières années par ses équipes, Victor Etgens donnera un aperçu de la diversité des techniques et des métiers qui permettent une grande diversité d’approches.

Il présentera l’activité du département de la recherche dans le contexte national et européen qui s’est construit peu à peu dans le domaine des sciences du patrimoine. Il montrera particulièrement comment la recherche participe, de manière appuyée et interactive, aux activités de restauration et de conservation préventive au service du patrimoine.

* Caravage, Léonard de Vinci, Rodin, Passemant, Delacroix…et bien d’autres !

Intervenant : Victor Etgens, Chef du Département Recherche, au Centre de recherche et de restauration des Musées de France – Ministère de la Culture

Le patrimoine culturel français est extrêmement riche et varié. L’étude de ses origines, des processus de création, l’analyse des contextes historique et technique permettent non seulement de valoriser les œuvres mais aussi de les comprendre. L’objectif principal est de mieux accompagner ce patrimoine dans son altération inexorable induite par le temps.

Le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, en liaison avec les conservateurs responsables des collections, a pour mission de mettre en œuvre la politique du service des musées de France de la direction générale des patrimoines en matière de recherche, de conservation préventive et de restauration des collections des musées de France.

Au travers d’histoires choisies d’études d’œuvres prestigieuses réalisées ces dernières années par ses équipes, Victor Etgens donnera un aperçu de la diversité des techniques et des métiers qui permettent une grande diversité d’approches.

Il présentera l’activité du département de la recherche dans le contexte national et européen qui s’est construit peu à peu dans le domaine des sciences du patrimoine. Il montrera particulièrement comment la recherche participe, de manière appuyée et interactive, aux activités de restauration et de conservation préventive au service du patrimoine.

* Caravage, Léonard de Vinci, Rodin, Passemant, Delacroix…et bien d’autres !

Intervenant : Victor Etgens, Chef du Département Recherche, au Centre de recherche et de restauration des Musées de France – Ministère de la Culture

forum@scienceaction.asso.fr +33 2 35 89 42 27 https://www.scienceaction.asso.fr/evenements/les-forums-regionaux-du-savoir/la-recherche-scientifique-au-service-de-la-sauvegarde-de

Rouen

dernière mise à jour : 2023-03-28 par