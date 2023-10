Festival Normandie Impressionniste Rouen, 22 mars 2024, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

En 2010 est née en Normandie l’idée de bâtir un grand évènement pour célébrer l’un des courants majeurs de l’histoire de l’art : l’impressionnisme. Devenu au fil de ses éditions (2010, 2013, 2016, 2020) l’un des rendez-vous artistiques majeurs en France, Normandie Impressionniste propose aujourd’hui un festival pluridisciplinaire qui célèbre la création artistique de l’impressionnisme à nos jours.

À l’image d’un mouvement artistique qui a bouleversé notre façon de voir et de penser le monde, la cinquième édition du festival, qui se tiendra du 22 mars au 22 septembre 2024, a l’ambition d’être un événement qui s’inscrit à son tour pleinement dans son temps. Ce sera l’occasion de célébrer le 150ème anniversaire de la naissance du mouvement impressionniste !

Expositions d’impressionnisme et d’art contemporain, danse, théâtre, photographie, littérature, colloques scientifiques, sons et lumières ou guinguettes offriront un programme riche et diversifié ouvert à tous les publics..

Vendredi 2024-03-22 fin : 2024-09-22 . .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



In 2010, Normandy came up with the idea of creating a major event to celebrate one of the major currents in the history of art: Impressionism. Over the years (2010, 2013, 2016, 2020), Normandie Impressionniste has become one of France?s major artistic events, offering a multi-disciplinary festival celebrating artistic creation from Impressionism to the present day.

In the image of an artistic movement that changed the way we see and think about the world, the fifth edition of the festival, to be held from March 22 to September 22, 2024, aims to be an event that is fully in tune with the times. It will be an opportunity to celebrate the 150th anniversary of the birth of the Impressionist movement!

Exhibitions of Impressionism and contemporary art, dance, theater, photography, literature, scientific symposia, sound and light shows and guinguettes will offer a rich and diverse program open to all publics.

En 2010, Normandía tuvo la idea de crear un gran acontecimiento para celebrar una de las grandes corrientes de la historia del arte: el Impresionismo. Con el paso de los años (2010, 2013, 2016, 2020), Normandie Impressionniste se ha convertido en uno de los principales acontecimientos artísticos de Francia, ofreciendo un festival multidisciplinar que celebra la creación artística desde el Impresionismo hasta nuestros días.

A imagen de un movimiento artístico que cambió la forma de ver y pensar el mundo, la quinta edición del festival, que se celebrará del 22 de marzo al 22 de septiembre de 2024, pretende ser un acontecimiento en plena sintonía con los tiempos. Será la ocasión de celebrar el 150 aniversario del nacimiento del movimiento impresionista

Exposiciones de arte impresionista y contemporáneo, danza, teatro, fotografía, literatura, coloquios científicos, espectáculos de luz y sonido y cafés al aire libre ofrecerán un programa rico y variado abierto a todos.

2010 wurde in der Normandie die Idee geboren, eine große Veranstaltung zu organisieren, um eine der wichtigsten Strömungen der Kunstgeschichte zu feiern: den Impressionismus. Im Laufe der Jahre (2010, 2013, 2016, 2020) wurde Normandie Impressionniste zu einem der wichtigsten Kunstereignisse in Frankreich und bietet heute ein multidisziplinäres Festival, das das künstlerische Schaffen vom Impressionismus bis heute feiert.

Die fünfte Ausgabe des Festivals, die vom 22. März bis zum 22. September 2024 stattfindet, soll ein Ereignis sein, das mit der Zeit geht und eine künstlerische Bewegung widerspiegelt, die unsere Art, die Welt zu sehen und zu denken, verändert hat. Jahrestag der Geburt des Impressionismus zu feiern!

Ausstellungen zum Impressionismus und zur zeitgenössischen Kunst, Tanz, Theater, Fotografie, Literatur, wissenschaftliche Kolloquien, Licht- und Klangerlebnisse oder Heurige bieten ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm, das allen Besuchern offen steht.

Mise à jour le 2023-09-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche