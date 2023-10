Rouen Métropole Capitale du monde d’Après Rouen, 3 octobre 2023, Rouen.

Le monde d’après commence aujourd’hui ! Et c’est collectivement que le territoire pourra relever les enjeux de la transition sociale et écologique. Tout au long de l’année, la Métropole organise une série d’événements dédiés à sensibiliser, échanger et construire des solutions face aux enjeux de résilience.

Pour la quatrième année consécutive, plusieurs temps forts, ouverts au grand public et aux professionnels, seront proposés du 3 au 15 octobre. Au cœur de la programmation les premières Assises Nationales du Fleuve les 3 & 4 octobre, une semaine entière de sensibilisation aux risques industriels et naturels dans le cadre de la Journée nationale de la résilience, et la nouvelle édition des Quatre Saisons du Parc.

Première édition des Assises nationales du Fleuve à Rouen les 3 et 4 octobre Avec 8500 km de voies navigables, fleuves, canaux, rivières, la France constitue le 1er réseau européen d’eaux intérieures.

50% de la population française vit, travaille, se divertit à ses abords. Organisées avec le concours d’Entreprises Fluviales de France et d’Ilago, les premières Assises Nationales du Fleuve s’installeront à Rouen les 3 et 4 octobre au 106 face à la Seine. Elles accueilleront de nombreux acteurs venus de tous les fleuves de France. Enjeux géo-politiques, économiques,

environnementaux, paysagers, bien commun, lieu majeur d’expression de la biodiversité, atout patrimonial, le fleuve sera examiné dans la diversité des questions qu’il ouvre à l’heure du réchauffement climatique. Ouvertes par Erik Orsenna, Président de l’Association Initiative pour l’Avenir des Grands Fleuves, ces deux journées, réservées à un public de professionnels, accueilleront plus de 50 intervenants.

Plusieurs événements grand public seront organisés dans la dynamique de ces Assises :

• Une performance-concert le 3 octobre à partir de 20h30 au 106. Au programme :

projection commentée Mississippi RiverBook de Matthieu Duperrex (http://www.urbain-trop-urbain.fr/mississippi-riverbook/) suivie du concert du groupe Muddy Gurdy, un des meilleurs ambassadeurs de la musique du sud-est des

Etats-Unis. Evénement gratuit sur inscription uniquement. Cette soirée est proposée avec le concours de la Métropole Rouen Normandie et co-organisée par le 106 et l’Association Dans le Sens de Barge.

• Conférence « La Seine, un territoire culturel à vivre ensemble » le 4 octobre de 14h à 16h30 : à l’occasion de la 5ème édition de ZIGZAG, la Maison de l’architecture de Normandie s’associe à Dans le Sens de Barge pour réunir acteurs de la culture et de l’aménagement, collectivités, entreprises pour nourrir l’envie de partager le territoire séquanien. Comment imaginer des actions sur l’eau et au bord du fleuve dans les domaines des arts, de l’architecture et de paysage, afin de permettre une meilleure connaissance de ce territoire ?

Un après-midi en deux parties :

o 14H15 : rencontre au Pavillon des Transitions

o 15H30 : croisière à bord de la Lutèce sur la Seine

Inscription obligatoire, nombre de places limité (participation financière de 10€

(gratuit pour les partenaires).

Pour s’inscrire à ces 2 événements connexes : https://assisesdufleuve.fr/evenementsconnexes/.

À noter également que l’Assemblée de Seine, dans le cadre de la candidature au titre de Capitale européenne de la culture, se tiendra vendredi 6 octobre de 18 à 20 h dans un lieu atypique. L’Assemblée de Seine est au coeur du projet de la candidature Rouen Seine normande 2028.

Ouverte à toutes et à tous, elle est un espace qui se construit avec ses membres. Des énergies à assembler pour inventer, pour accompagner la vie de notre Capitale européenne de la culture, dès 2023, vers 2028 et au-delà. Chaque personne peut participer et aura l’occasion de rencontrer, d’échanger, de proposer avec notre envie permanente de croiser les regards, les perspectives car ce sont des différences que naît la créativité.

Plus d’informations : https://rouen2028.eu/assemblee-de-seine-2/ .

Les Journées de la culture du risque du 9 au 14 octobre

A l’occasion de la « Journée nationale de la résilience », la Métropole Rouen Normandie et ses partenaires organisent la seconde édition des « Journées de la culture du risque » du 9 au 14 octobre. Cet évènement annuel a pour objectif de faire découvrir à la population les risques naturels et industriels présents sur le territoire et d’expliquer comment réagir face à un évènement majeur.

Ainsi, un « village d’animation » sera installé au Pavillon des Transitions (Quai Boisguilbert à Rouen) du 9 au 13 octobre. Il proposera une dizaine de stands ludiques et interactifs, pour les petits et les grands avec un riche programme d’animations gratuites (enregistrement d’un podcast, quizz, pièce de théâtre, initiation aux gestes qui sauvent, réalité virtuelle, etc.). Ce village sera ouvert au grand public le 11 octobre de 14h à 18h et sera réservé aux scolaires le

reste de la semaine.

En complément, plusieurs ateliers et visites sont proposés tout au long de la semaine. Au programme notamment : visites de sites industriels afin de découvrir les actions mises en oeuvre pour sécuriser les installations et intervenir en cas d’accident, visite du service de prévision des crues, visite du Centre Eau Risque et Territoire (CERT) à Villers-Ecalles avec visite guidée de son exposition « Vivre avec le risque », rencontre des sapeurs-pompiers, « rand’eaux » pour découvrir la gestion des inondations, etc.

Inscription obligatoire via : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-de-laculture-du-risque..

The next world begins today! And it is collectively that the region will be able to meet the challenges of social and ecological transition. Throughout the year, the Metropole is organizing a series of events dedicated to raising awareness, exchanging ideas and building solutions to the challenges of resilience.

For the fourth year running, a series of events open to the general public and professionals will be held from October 3 to 15. At the heart of the program are the first Assises Nationales du Fleuve on October 3 & 4, an entire week to raise awareness of industrial and natural risks as part of the National Resilience Day, and the new edition of the Four Seasons of the Park.

First edition of the Assises nationales du Fleuve in Rouen on October 3 & 4 With 8,500 km of navigable waterways, rivers and canals, France is Europe?s leading inland waterway network.

50% of the French population lives, works and plays along its banks. Organized with the support of Entreprises Fluviales de France and Ilago, the first Assises Nationales du Fleuve will be held in Rouen on October 3 and 4 at 106, facing the Seine. The event will be attended by numerous players from all the rivers of France. Geo-political, economic,

geo-political, economic, environmental, landscape, common good, major site for the expression of biodiversity, heritage asset, the river will be examined in the diversity of issues it raises at a time of global warming. Opened by Erik Orsenna, President of the Association Initiative pour l?Avenir des Grands Fleuves, these two days, reserved for a professional audience, will welcome over 50 speakers.

A number of events for the general public will be organized as part of the conference:

? A performance-concert on October 3, starting at 8:30 pm at Le 106. The program includes

commented screening of Matthieu Duperrex’s Mississippi RiverBook (http://www.urbain-trop-urbain.fr/mississippi-riverbook/), followed by a concert by the band Muddy Gurdy, one of the best ambassadors of music from the Southeastern

United States. Free event, registration required. This evening is offered with the support of Métropole Rouen Normandie and co-organized by le 106 and Association Dans le Sens de Barge.

? Conference « La Seine, un territoire culturel à vivre ensemble » (The Seine, a cultural territory to be experienced together) on October 4, from 2 to 4:30 p.m.: to mark the 5th edition of ZIGZAG, the Maison de l?architecture de Normandie is joining forces with Dans le Sens de Barge to bring together players in the fields of culture and development, local authorities and businesses, to nurture the desire to share the Seine territory. How can we imagine actions on the water and along the river, in the fields of art, architecture and landscape, to promote a better understanding of this territory?

An afternoon in two parts:

o 2:15pm: meeting at the Pavillon des Transitions

o 3:30 pm: cruise aboard the Lutèce on the Seine River

Registration compulsory, number of places limited (financial participation 10?

(free for partners).

To register for these 2 related events: https://assisesdufleuve.fr/evenementsconnexes/.

Also note that the Assemblée de Seine, as part of the city?s bid to become European Capital of Culture, will be held on Friday October 6 from 6 to 8 pm in an atypical venue. The Seine Assembly is at the heart of the Rouen Seine Normande 2028 bid.

Open to all, it is a space that is built with its members. Energies to be assembled to invent and accompany the life of our European Capital of Culture, from 2023, towards 2028 and beyond. Everyone is welcome to participate, and will have the opportunity to meet, exchange ideas and make suggestions, with our constant desire to cross views and perspectives, for it is from differences that creativity is born.

Further information: https://rouen2028.eu/assemblee-de-seine-2/ .

Risk Culture Days, October 9-14

To mark National Resilience Day, Métropole Rouen Normandie and its partners are organizing the second Risk Culture Days from October 9 to 14. The aim of this annual event is to inform the public about the natural and industrial risks present in the region, and to explain how to react in the event of a major event.

An « entertainment village » will be set up at the Pavillon des Transitions (Quai Boisguilbert, Rouen) from October 9 to 13. It will feature a dozen fun and interactive stands, for young and old alike, with a rich program of free events (podcast recording, quizzes, plays, introduction to life-saving techniques, virtual reality, etc.). The village will be open to the general public on October 11 from 2pm to 6pm, and will be reserved for schoolchildren for the rest of the week

rest of the week.

In addition, a number of workshops and tours will be offered throughout the week. On the program: visits to industrial sites to find out what is being done to make facilities safe and respond to accidents, a visit to the flood forecasting service, a visit to the Centre Eau Risque et Territoire (CERT) in Villers-Ecalles with a guided tour of its exhibition « Living with risk », a meeting with the fire department, a « rand?eaux » to find out about flood management, etc.

Registration required at https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-de-laculture-du-risque.

El mundo del mañana empieza hoy Y es trabajando juntos como la región podrá hacer frente a los retos de la transición social y ecológica. A lo largo de todo el año, Metropole organizará una serie de actos de sensibilización, intercambio de ideas y búsqueda de soluciones a los retos de la resiliencia.

Por cuarto año consecutivo, entre el 3 y el 15 de octubre tendrán lugar una serie de actos abiertos al público en general y a los profesionales. En el centro del programa se encuentran los primeros Assises Nationales du Fleuve los días 3 y 4 de octubre, toda una semana de sensibilización sobre los riesgos industriales y naturales en el marco del Día Nacional de la Resiliencia, y la nueva edición de las Cuatro Estaciones del Parque.

Primera edición de las Assises nationales du Fleuve (Conferencias Nacionales Fluviales) en Ruán los días 3 y 4 de octubre Con 8.500 km de vías navegables, ríos, canales y ríos, Francia dispone de la primera red europea de vías navegables interiores.

el 50% de la población francesa vive, trabaja y se divierte a lo largo de estas vías navegables. Organizadas con el apoyo de Entreprises Fluviales de France e Ilago, las primeras Assises Nationales du Fleuve se celebrarán en Ruán los días 3 y 4 de octubre en la 106, frente al Sena. En ellas participará un amplio abanico de agentes de todos los ríos de Francia. ¿Geopolítico, económico, medioambiental, paisajístico, bien común?

geopolítico, económico, medioambiental, paisajístico, bien común, lugar importante de expresión de la biodiversidad, bien patrimonial, el río será examinado en la diversidad de cuestiones que plantea en la era del calentamiento climático. Inauguradas por Erik Orsenna, Presidente de la Asociación Initiative pour l’Avenir des Grands Fleuves, estas dos jornadas, reservadas a un público profesional, acogerán a más de 50 ponentes.

En el marco de la conferencia se organizarán varios actos para el público en general:

? Un espectáculo-concierto el 3 de octubre a partir de las 20.30 horas en Le 106. El programa incluye

proyección comentada de Mississippi RiverBook, de Matthieu Duperrex (http://www.urbain-trop-urbain.fr/mississippi-riverbook/), seguida de un concierto del grupo Muddy Gurdy, uno de los mejores embajadores de la música del sudeste del

Música. El acto es gratuito previa inscripción. El acto cuenta con el apoyo de Rouen Normandy Metropolis y está coorganizado por Le 106 y la Asociación Dans le Sens de Barge.

? Conferencia « El Sena, un territorio cultural para vivir juntos » el 4 de octubre de 14:00 a 16:30: con motivo de la 5ª edición del ZIGZAG, la Maison de l’architecture de Normandie se asocia con Dans le Sens de Barge para reunir a los agentes culturales y urbanísticos, las autoridades locales y las empresas con el fin de fomentar el deseo de compartir el territorio del Sena. ¿Qué se puede hacer en el agua y a lo largo del río en los ámbitos del arte, la arquitectura y el paisaje para ayudar a conocer mejor el territorio?

Una tarde en dos partes

o 14.15 h: encuentro en el Pabellón de las Transiciones

o 15.30 h: crucero a bordo del Lutèce por el Sena

Inscripción obligatoria, número de plazas limitado (10?

(gratuito para los socios).

Para inscribirse en estos 2 eventos relacionados: https://assisesdufleuve.fr/evenementsconnexes/.

Por otra parte, la Asamblea del Sena, en el marco de la candidatura a Capital Europea de la Cultura, se celebrará el viernes 6 de octubre de 18:00 a 20:00 horas en un lugar poco habitual. La Asamblea del Sena es el corazón de la candidatura Rouen Sena Normandía 2028.

Abierto a todos, es un espacio que se construye con sus miembros. Energías que reunir para inventar, para acompañar la vida de nuestra Capital Europea de la Cultura, desde 2023, hacia 2028 y más allá. Todos están invitados a participar, y tendrán la oportunidad de reunirse, intercambiar ideas y presentar propuestas, en consonancia con nuestro deseo permanente de intercambiar puntos de vista y perspectivas, porque es de las diferencias de donde nace la creatividad.

Para más información: https://rouen2028.eu/assemblee-de-seine-2/ .

Jornadas de Cultura del Riesgo del 9 al 14 de octubre

Con motivo del Día Nacional de la Resiliencia, el Área Metropolitana de Rouen Normandía y sus socios organizan del 9 al 14 de octubre las segundas Jornadas de Cultura del Riesgo. El objetivo de este evento anual es informar al público sobre los riesgos naturales e industriales presentes en la región y explicar cómo reaccionar en caso de incidente grave.

Del 9 al 13 de octubre se instalará en el Pabellón de las Transiciones (Quai Boisguilbert, Ruán) un « pueblo de la diversión ». Contará con una docena de puestos lúdicos e interactivos para grandes y pequeños, con un rico programa de actividades gratuitas (grabación de podcasts, concursos, juegos, iniciación a las técnicas de salvamento, realidad virtual, etc.). La aldea estará abierta al público en general el 11 de octubre de 14.00 a 18.00 horas, y el resto de la semana estará reservada a los escolares

resto de la semana.

Además, durante toda la semana se propondrán talleres y visitas. En el programa: visitas a instalaciones industriales para conocer las medidas de seguridad y de respuesta a los accidentes, visita al servicio de previsión de inundaciones, visita al Centro de Riesgos y Territorio (CERT) de Villers-Ecalles con visita guiada a su exposición « Vivir con el riesgo », encuentro con los bomberos, « paseo por el agua » para conocer la gestión de las inundaciones, etc.

Inscripción obligatoria en: https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-de-laculture-du-risque.

Die Welt von Morgen beginnt heute! Und nur gemeinsam kann die Region die Herausforderungen des sozialen und ökologischen Wandels bewältigen. Das ganze Jahr über organisiert die Metropole eine Reihe von Veranstaltungen, die der Sensibilisierung, dem Austausch und dem Aufbau von Lösungen für die Herausforderungen der Resilienz gewidmet sind.

Im vierten Jahr in Folge werden vom 3. bis 15. Oktober mehrere Höhepunkte für die breite Öffentlichkeit und Fachleute angeboten. Im Mittelpunkt des Programms stehen die ersten nationalen Flusskonferenzen am 3. und 4. Oktober, eine ganze Woche zur Sensibilisierung für Industrie- und Naturrisiken im Rahmen des Nationalen Tages der Widerstandsfähigkeit und die neue Ausgabe der Vier Jahreszeiten im Park.

Erste Ausgabe der Assises nationales du Fleuve in Rouen am 3. und 4. Oktober Mit 8500 km schiffbaren Wasserstraßen, Flüssen, Kanälen und Strömen bildet Frankreich das größte europäische Binnengewässernetz.

50 % der französischen Bevölkerung leben, arbeiten und vergnügen sich an seinen Ufern. Die ersten Assises Nationales du Fleuve, die in Zusammenarbeit mit Entreprises Fluviales de France und Ilago organisiert werden, finden am 3. und 4. Oktober in Rouen im 106 gegenüber der Seine statt. Es werden zahlreiche Akteure aus allen Flüssen Frankreichs teilnehmen. Geopolitische, wirtschaftliche,

umwelt, Landschaft, Gemeingut, wichtiger Ort der Biodiversität, Trumpfkarte des Kulturerbes – der Fluss wird in der Vielfalt der Fragen, die er im Zeitalter der Klimaerwärmung aufwirft, untersucht. Diese beiden Tage, die von Erik Orsenna, dem Vorsitzenden der Association Initiative pour l’Avenir des Grands Fleuves, eröffnet werden, sind einem Fachpublikum vorbehalten und werden von mehr als 50 Rednern bestritten.

Im Rahmen der Konferenz werden mehrere Veranstaltungen für die breite Öffentlichkeit organisiert:

? Ein Performance-Konzert am 3. Oktober ab 20:30 Uhr im 106. Auf dem Programm stehen:

kommentierte Vorführung Mississippi RiverBook von Matthieu Duperrex (http://www.urbain-trop-urbain.fr/mississippi-riverbook/), gefolgt von einem Konzert der Gruppe Muddy Gurdy, einem der besten Botschafter der Musik aus dem Südosten der USA

Vereinigten Staaten. Kostenlose Veranstaltung, nur mit Anmeldung. Dieser Abend wird mit Unterstützung der Metropole Rouen Normandie angeboten und von Le 106 und der Association Dans le Sens de Barge mitorganisiert.

? Konferenz « La Seine, un territoire culturel à vivre ensemble » am 4. Oktober von 14 bis 16.30 Uhr: Anlässlich der 5. Ausgabe von ZIGZAG arbeitet die Maison de l’architecture de Normandie mit Dans le Sens de Barge zusammen, um Akteure aus den Bereichen Kultur und Planung, Gebietskörperschaften und Unternehmen zusammenzubringen und die Lust zu wecken, das Gebiet der Seine zu teilen. Wie kann man sich Aktionen auf dem Wasser und am Flussufer in den Bereichen Kunst, Architektur und Landschaft vorstellen, um eine bessere Kenntnis dieser Region zu ermöglichen?

Ein Nachmittag in zwei Teilen:

o 14H15: Treffen im Pavillon des Transitions

o 15H30: Kreuzfahrt an Bord der Lutetia auf der Seine

Anmeldung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen (finanzielle Beteiligung von 10?

(kostenlos für Partner).

Um sich für diese beiden Veranstaltungen anzumelden: https://assisesdufleuve.fr/evenementsconnexes/.

Außerdem findet am Freitag, den 6. Oktober von 18 bis 20 Uhr an einem atypischen Ort die Assemblée de Seine statt, die im Rahmen der Bewerbung um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt veranstaltet wird. Die Assemblée de Seine ist das Herzstück des Projekts der Bewerbung Rouen Seine Normande 2028.

Sie steht allen offen und ist ein Raum, der mit seinen Mitgliedern gestaltet wird. Hier werden Energien gebündelt, um das Leben unserer Europäischen Kulturhauptstadt ab 2023, in Richtung 2028 und darüber hinaus zu gestalten und zu begleiten. Jede Person kann teilnehmen und wird die Gelegenheit haben, sich zu treffen, auszutauschen und Vorschläge zu machen, mit dem ständigen Wunsch, die Blicke und Perspektiven zu kreuzen, denn es sind die Unterschiede, aus denen die Kreativität entsteht.

Weitere Informationen: https://rouen2028.eu/assemblee-de-seine-2/ .

Die Tage der Risikokultur vom 9. bis 14. Oktober

Anlässlich des « Nationalen Tags der Resilienz » organisieren die Metropole Rouen Normandie und ihre Partner vom 9. bis 14. Oktober die zweite Ausgabe der « Tage der Risikokultur ». Ziel dieser jährlichen Veranstaltung ist es, die Bevölkerung über die natürlichen und industriellen Risiken in der Region aufzuklären und zu erklären, wie man auf ein Großereignis reagieren kann.

So wird vom 9. bis 13. Oktober im Pavillon des Transitions (Quai Boisguilbert in Rouen) ein « Animationsdorf » eingerichtet. Es bietet ein Dutzend spielerischer und interaktiver Stände für Groß und Klein mit einem umfangreichen kostenlosen Unterhaltungsprogramm (Aufnahme eines Podcasts, Quiz, Theaterstück, Einführung in lebensrettende Maßnahmen, virtuelle Realität usw.). Das Dorf ist am 11. Oktober von 14:00 bis 18:00 Uhr für die breite Öffentlichkeit geöffnet und während der gesamten Woche für Schulklassen reserviert

rest der Woche geöffnet.

Ergänzend dazu werden die ganze Woche über mehrere Workshops und Besichtigungen angeboten. Auf dem Programm stehen unter anderem: Besuche von Industriestandorten, um zu erfahren, welche Maßnahmen zur Sicherung der Anlagen und zum Eingreifen bei Unfällen ergriffen werden, Besuch des Hochwasservorhersagedienstes, Besuch des Centre Eau Risque et Territoire (CERT) in Villers-Ecalles mit Führung durch seine Ausstellung « Mit dem Risiko leben », Treffen mit der Feuerwehr, « Rand?eaux », um das Hochwassermanagement kennenzulernen, usw.

Anmeldung erforderlich über: https://www.metropole-rouen-normandie.fr/journees-de-laculture-du-risque.

