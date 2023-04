Journées Européennes du patrimoine, 16 septembre 2023, Rouen.

Comme tous les ans, les monuments et musées du territoire de la Métropole ouvriront gratuitement leurs portes pour les Journées Européenne du Patrimoine.

Ces journées vous permettent également de visiter des lieux habituellement non ouvert au public (tel que le Palais de justice de Rouen) de participer à des activités ( par exemple la randonnée), à des visites guidées, …

Vous trouverez l’ensemble de ce qui est proposé dans le programme des journées européennes du patrimoine de la Metropole à sa parution.

L’inscription pour certaines visites se fait à l’avance auprès des différents acteurs de l’événement. Pour les autres visites, il faudra se rendre directement le jour même aux monuments, musées, … et espérer arriver parmi les premiers !.

Samedi 2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



As every year, the monuments and museums of the Metropolis will open their doors for free for the European Heritage Days.

These days also allow you to visit places usually not open to the public (such as the Palace of Justice of Rouen) to participate in activities (for example hiking), guided tours, …

You will find the whole of what is proposed in the program of the European Heritage Days of the Metropolis at its publication.

The registration for some visits is done in advance with the different actors of the event. For the other visits, you will have to go directly to the monuments, museums, … and hope to be among the first!

Como cada año, los monumentos y museos de la metrópoli abrirán sus puertas gratuitamente con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Estas jornadas también le permitirán visitar lugares que habitualmente no están abiertos al público (como el Palacio de Justicia de Ruán), participar en actividades (por ejemplo, senderismo), visitas guiadas, etc.

Encontrará todas las actividades propuestas en el programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio de Metrópolis cuando se publique.

La inscripción para determinadas visitas se realiza por adelantado con los distintos agentes del evento. Para otras visitas, tendrá que acudir directamente a los monumentos, museos, etc. el mismo día y esperar ser de los primeros

Wie jedes Jahr öffnen die Denkmäler und Museen der Metropolregion an den Europäischen Tagen des Kulturerbes kostenlos ihre Türen.

An diesen Tagen können Sie auch Orte besuchen, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind (z. B. den Justizpalast in Rouen), an Aktivitäten (z. B. Wandern) oder Führungen teilnehmen, …

Das gesamte Angebot finden Sie im Programm der Europäischen Tage des Kulturerbes der Metropole, sobald es erscheint.

Die Anmeldung für bestimmte Besichtigungen erfolgt im Voraus bei den verschiedenen Akteuren der Veranstaltung. Für andere Besichtigungen müssen Sie sich direkt am Tag selbst zu den Denkmälern, Museen, … begeben und hoffen, dass Sie unter den ersten sind!

