Dragon Boat en Seine au départ de Rouen Canoë Club Normand, 16 septembre 2023, Rouen.

Laissez-vous conter la Seine le temps d’une agréable balade en Dragon Boat, embarcation d’origine chinoise.

Au fil de votre parcours, vous ferez le plein d’informations sur les différents aspects de la vallée de la Seine : nature, culture, patrimoine et même légendes… Isabelle, votre accompagnatrice, se fera un plaisir de partager avec vous son savoir !

A partir de 15 ans.

Réservation obligatoire.

Tarif : 15€/pers..

2023-09-16 à 09:30:00 ; fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Canoë Club Normand Espace Jacques Anquetil

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Let yourself be told about the Seine during a pleasant ride on a Dragon Boat, a boat of Chinese origin.

Along the way, you will learn about the different aspects of the Seine valley: nature, culture, heritage and even legends… Isabelle, your guide, will be happy to share her knowledge with you!

From 15 years old.

Reservation required.

Price : 15€/pers.

Déjese llevar por el Sena durante un agradable paseo en un Dragon Boat, una embarcación de origen chino.

Por el camino, conocerá los diferentes aspectos del valle del Sena: naturaleza, cultura, patrimonio e incluso leyendas… Isabelle, su guía, estará encantada de compartir sus conocimientos con usted

A partir de 15 años.

Reserva obligatoria.

Precio: 15?/pers.

Lassen Sie sich von der Seine erzählen, während Sie eine angenehme Fahrt mit dem Dragon Boat, einem Boot chinesischen Ursprungs, unternehmen.

Auf Ihrer Fahrt werden Sie viele Informationen über die verschiedenen Aspekte des Seine-Tals erhalten: Natur, Kultur, Kulturerbe und sogar Legenden… Isabelle, Ihre Begleiterin, wird ihr Wissen gerne mit Ihnen teilen!

Ab einem Alter von 15 Jahren.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Preis: 15?/Pers.

