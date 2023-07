Visites contées Rouen, 30 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Un dimanche par mois, guide et conteuse vous font vivre le patrimoine rouennais autrement

Points clés :

Contes et légendes

Visite à deux voix

Insolite

LES MÉTIERS DU ROBEC AU TEMPS JADIS : dimanche 28 mai à 15h

Il était une fois dans le quartier Saint-Maclou une rivière où s’étaient installés des meuniers, des teinturiers…qui utilisaient l’eau pour transformer la matière…

Rendez-vous devant la fontaine de l’église Saint-Maclou, angle rue Damiette et rue Martainville, Rouen

DU COQ AU LOUP : dimanche 25 juin à 15h

Par vaux et par contes, partons à la rencontre de quelques animaux cachés depuis la nuit des temps dans la ville. Leurs présences sur les murs, les noms des rues et les enseignes nous replongent au temps des « Il était une fois ».

Rendez-vous sous le Gros-Horloge, rue du Gros-Horloge, Rouen

LES BÂTISSEURS DE CATHÉDRALE : dimanche 30 juillet à 15h

Au début, il y a les plans, le choix des pierres, leur taille, la construction des échafaudages… A travers contes, légendes et histoires, conteuse et conférencière évoquent le travail des bâtisseurs de cathédrales.

Rendez-vous devant la fontaine de l’église Saint-Maclou, place Barthélémy, Rouen

SEINE EN SCENE : dimanche 22 octobre à 15h

Embarquez pour une découverte de la Seine lors d’une balade sur la rive gauche. Sa naissance dévoilée, vous plongerez dans son histoire et découvrirez l’œuvre qu’elle a généré sur son parcours. Plus qu’un fleuve, c’est un mythe qui vous sera dévoilé.

Rendez-vous sous le Pont Corneille rive gauche.

2023-07-30 15:00:00 fin : 2023-07-30 16:30:00.

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



One Sunday a month, a guide and a storyteller will help you discover the heritage of Rouen in a different way

Key points :

Tales and legends

Visit with two voices

Unusual

THE ROBEC TRADES IN THE JADIS TIME : Sunday May 28 at 3pm

Once upon a time, in the Saint-Maclou district, there was a river where millers and dyers settled? who used water to transform the material?

Meet in front of the fountain of the Saint-Maclou church, corner of rue Damiette and rue Martainville, Rouen

FROM THE QUACK TO THE WOLF: Sunday June 25 at 3pm

Let’s go and meet some of the animals that have been hidden in the city since the dawn of time. Their presence on walls, street names and signs will take us back to the time of « Once upon a time ».

Meeting point under the Big Clock, rue du Gros-Horloge, Rouen

THE CATHEDRAL BUILDERS : Sunday July 30 at 3pm

In the beginning, there are the plans, the choice of the stones, their size, the construction of the scaffolding… Through tales, legends and stories, a storyteller and a lecturer evoke the work of the cathedral builders.

Meet in front of the fountain of the Saint-Maclou church, place Barthélémy, Rouen

SEINE EN SCENE : Sunday October 22 at 3 pm

Embark on a discovery of the Seine during a stroll on the left bank. Its birth revealed, you will dive into its history and discover the work it has generated along its course. More than a river, it is a myth that will be revealed to you.

Meet under the Corneille Bridge on the left bank

Un domingo al mes, un guía y un cuentacuentos le harán vivir el patrimonio de Ruán de otra manera

Puntos clave :

Cuentos y leyendas

Visita a dos voces

Insólito

EL COMERCIO DE ROBEC EN EL PASADO JADIS: domingo 28 de mayo a las 15.00 h

Érase una vez, en el barrio de Saint-Maclou, un río donde se instalaban molineros y tintoreros? que utilizaban el agua para transformar la materia?

Encuentro frente a la fuente de la iglesia de Saint-Maclou, esquina de la rue Damiette y la rue Martainville, Rouen

DU COQ AU LOUP: domingo 25 de junio a las 15.00 horas

Vamos al encuentro de algunos de los animales que se esconden en la ciudad desde la noche de los tiempos. Su presencia en muros, nombres de calles y carteles nos transporta a la época de « Érase una vez ».

Encuentro bajo el Gros Horloge, rue du Gros Horloge, Ruán

LOS CONSTRUCTORES DE LA CATEDRAL: domingo 30 de julio a las 15.00 horas

Al principio, están los planos, la elección de las piedras, su tamaño, la construcción de los andamios… A través de cuentos, leyendas e historias, un cuentacuentos y un conferenciante evocan el trabajo de los constructores de la catedral.

Encuentro frente a la fuente de la iglesia Saint-Maclou, plaza Barthélémy, Ruán

SEINE EN SCENE: domingo 22 de octubre a las 15:00 h

Embárquese en el descubrimiento del Sena durante un paseo por la orilla izquierda. Revelado su nacimiento, se sumergirá en su historia y descubrirá las obras que ha generado a lo largo de su curso. Más que un río, es un mito que le será revelado.

Encuentro bajo el puente Corneille, en la orilla izquierda

Einen Sonntag im Monat lassen Sie Fremdenführer und Geschichtenerzählerin das Kulturerbe von Rouen auf andere Weise erleben

Schlüsselpunkte:

Märchen und Legenden

Besichtigung mit zwei Stimmen

Ungewöhnliches

DIE BERUFE DES ROBEC IN DER JADISCHEN ZEIT: Sonntag, 28. Mai um 15 Uhr

Es war einmal ein Fluss im Viertel Saint-Maclou, an dem sich Müller und Färber niedergelassen hatten, die das Wasser nutzten, um Stoffe zu verarbeiten?

Treffpunkt vor dem Brunnen der Kirche Saint-Maclou, Ecke Rue Damiette und Rue Martainville, Rouen

DU COQ AU LOUP: Sonntag, 25. Juni, 15 Uhr

Par vaux et par contes, machen wir uns auf den Weg, um einige Tiere zu treffen, die sich seit Urzeiten in der Stadt verstecken. Ihre Präsenz auf Mauern, Straßennamen und Schildern versetzt uns zurück in die Zeit von « Es war einmal ».

Treffpunkt unter der Gros-Horloge, rue du Gros-Horloge, Rouen

DIE KATHEDRALENBAUER: Sonntag, 30. Juli um 15 Uhr

Am Anfang stehen die Pläne, die Auswahl der Steine, ihre Größe, der Bau von Gerüsten… Anhand von Märchen, Legenden und Geschichten erzählen die Märchenerzählerin und die Referentin von der Arbeit der Kathedralenbauer.

Treffpunkt vor dem Brunnen der Kirche Saint-Maclou, Place Barthélémy, Rouen

SEINE EN SCENE: Sonntag, 22. Oktober um 15 Uhr

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Seine bei einem Spaziergang am linken Ufer. Nach der Enthüllung ihrer Entstehung tauchen Sie in ihre Geschichte ein und entdecken die Werke, die sie auf ihrem Weg hervorgebracht hat. Mehr als ein Fluss, es ist ein Mythos, der Ihnen enthüllt wird.

Treffpunkt unter der Corneille-Brücke am linken Ufer

