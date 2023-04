Un été musical au temple Saint-Eloi 20 Pl. Martin Luther King, 15 juillet 2023, Rouen.

Samedi 15 Juillet à 20h : Récréation baroque

Samedi 22 juillet à 20h : En quatuor à cordes

Samedi 29 juillet à 20h : Une soirée avec Mozart

Points clés :

Instants baroques

Lieu insolite

Laissez-vous transporter par la musique

Samedi 15 Juillet 20H : Récréation baroque

Plongeons dans l’univers baroque et savourons toute la richesse sonore et le contraste des émotions de cette musique

Marin Marais : Suite pour viole de gambe & clavecin

Rameau : Cantate « Thétis » pour baryton, violon & continuo

Purcell : Trio Sonate n° 6 en sol mineur « The Great Chaconne »

Telemann : Sonate en trio en mi m pour 2 violons & continuo

Quirinus van Blanckenburg : Cantate « L´Apologie des Femmes » pour baryton, 2 violons & continuo

Corelli : Sonate en trio pour 2 violons & continuo

William Croft: Songs « With Noise of Cannon & How charming beauty” pour baryton, 2 violons & continuo Violons baroques : Guillaume Hénin & Julie Aubernon

Viole de Gambe : Matilde Hénin

Clavecin : Vincent Bénard

Baryton : Sylvain Baudry

Samedi 22 juillet 20H : En quatuor à cordes

L’ensemble Octoplus, réuni en quatuor à cordes, vous offre le classique et lumineux quatuor en ré m K421 de Mozart et le célèbre quatuor « Américain » de Dvořák, vaste fresque romantique emplie de fougue et de splendeurs.

Violon : Reine Collet & Cécile Raillard-Lenoir

Alto : Sophie Piat

Violoncelle : Catherine Fléau

Samedi 29 juillet 20H : Une soirée avec Mozart

Réunissant 3 clarinettes & un trio vocal, l’ensemble Octoplus vous immergera dans l’univers musical de Mozart avec ses 6 nocturnes, ses airs d’opéras, ses divertissements et ses lieders.

Une soirée unique où l’insaisissable beauté de cette musique n’a d’égal que le mystère du génie qui l’habiteSoprano : Sandrine Décure Mezzo-soprano : Adèle Boxberger

Baryton : Sylvain Baudry

Clarinettes : Oguz Karakas, Franck Vonderscher & Sylvain Decavel

Organisateur : Rouen Tourisme

Durée : 1.5 heure(s)

La réservation du concert est non annulable, non remboursable

Accès uniquement sur présentation de votre bon de confirmation.

2023-07-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-15 21:30:00. .

20 Pl. Martin Luther King Temple Saint-Eloi

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Saturday July 15 at 8pm : Baroque recreation

Saturday, July 22 at 8pm : String Quartet

Saturday July 29 at 8pm : An evening with Mozart

Key points :

Baroque moments

Unusual place

Let yourself be transported by the music

Saturday 15 July 20H : Baroque recreation

Let’s dive into the baroque universe and enjoy the richness of sound and the contrast of emotions of this music

Marin Marais : Suite for viola da gamba & harpsichord

Rameau : Cantata » Thétis » for baritone, violin & continuo

Purcell : Trio Sonata No. 6 in G minor « The Great Chaconne

Telemann : Trio Sonata in E m for 2 violins & continuo

Quirinus van Blanckenburg : Cantata « The Apology of Women » for baritone, 2 violins & continuo

Corelli: Trio Sonata for 2 violins & continuo

William Croft: Songs » With Noise of Cannon & How charming beauty? » for baritone, 2 violins & continuo Baroque violins : Guillaume Hénin & Julie Aubernon

Viola de Gambe : Matilde Hénin

Harpsichord : Vincent Bénard

Baritone : Sylvain Baudry

Saturday July 22, 20H : String quartet

The Octoplus ensemble, united as a string quartet, offers you Mozart’s classic and luminous quartet in Dm K421 and Dvo?ák’s famous « American » quartet, a vast romantic fresco filled with ardor and splendor.

Violin : Reine Collet & Cécile Raillard-Lenoir

Viola : Sophie Piat

Cello : Catherine Fléau

Saturday, July 29, 20H : An evening with Mozart

Gathering 3 clarinets & a vocal trio, the Octoplus ensemble will immerse you in the musical universe of Mozart with his 6 nocturnes, his opera arias, his divertissements and his lieders.

A unique evening where the elusive beauty of this music is matched only by the mystery of the genius that inhabits it. Soprano : Sandrine Décure Mezzo-soprano : Adèle Boxberger

Baritone : Sylvain Baudry

Clarinets : Oguz Karakas, Franck Vonderscher & Sylvain Decavel

Organizer : Rouen Tourism

Duration : 1.5 hour(s)

The concert reservation is non-cancellable and non-refundable

Access only on presentation of your confirmation voucher

Sábado 15 de julio a las 20:00 h: Recreación barroca

Sábado 22 de julio a las 20:00 h : En cuarteto de cuerda

Sábado 29 de julio a las 20:00 h : Una velada con Mozart

Puntos clave :

Momentos barrocos

Lugar insólito

Déjese llevar por la música

Sábado 15 de julio 20H : Recreación barroca

Sumerjámonos en el universo barroco y disfrutemos de la riqueza sonora y el contraste de emociones de esta música

Marin Marais : Suite para viola da gamba y clave

Rameau : Cantata » Thétis » para barítono, violín y continuo

Purcell : Trío Sonata nº 6 en sol menor « La Gran Chacona

Telemann : Trío Sonata en Mi m para 2 violines y continuo

Quirinus van Blanckenburg: Cantata « La Apología de las Mujeres » para barítono, 2 violines y continuo

Corelli: Trío Sonata para 2 violines y continuo

William Croft: Canciones » With Noise of Cannon & How charming beauty? para barítono, 2 violines & continuo Violines barrocos: Guillaume Hénin & Julie Aubernon

Viola de gambe: Matilde Hénin

Clavicémbalo: Vincent Bénard

Barítono: Sylvain Baudry

Sábado 22 de julio 20H : En cuarteto de cuerda

El conjunto Octoplus, reunido en cuarteto de cuerda, le ofrece el clásico y luminoso cuarteto en Re K421 de Mozart y el célebre cuarteto « americano » de Dvo?ák, un vasto fresco romántico lleno de ardor y esplendor.

Violín: Reine Collet y Cécile Raillard-Lenoir

Viola: Sophie Piat

Violonchelo: Catherine Fléau

Sábado 29 de julio 20:00 h : Una velada con Mozart

Reuniendo 3 clarinetes y un trío vocal, el conjunto Octoplus le sumergirá en el universo musical de Mozart con sus 6 nocturnos, sus arias de ópera, sus divertimentos y sus lieder.

Una velada única en la que la escurridiza belleza de esta música sólo es igualada por el misterio del genio que la habitaSoprano: Sandrine Décure Mezzosoprano: Adèle Boxberger

Barítono: Sylvain Baudry

Clarinetes : Oguz Karakas, Franck Vonderscher y Sylvain Decavel

Organizador : Turismo de Ruán

Duración : 1,5 hora(s)

La reserva del concierto no es cancelable ni reembolsable

Acceso únicamente previa presentación de su bono de confirmación

Samstag, 15. Juli um 20 Uhr: Barockes Rekreationsspiel

Samstag, 22. Juli um 20 Uhr: Im Streichquartett

Samstag, 29. Juli um 20 Uhr: Ein Abend mit Mozart

Schlüsselpunkte :

Barocke Augenblicke

Ungewöhnlicher Ort

Lassen Sie sich von der Musik mitreißen

Samstag, 15. Juli 20H : Barocke Erholung

Tauchen Sie ein in die Welt des Barocks und genießen Sie den ganzen Klangreichtum und die kontrastreichen Emotionen dieser Musik

Marin Marais: Suite für Viola da Gamba & Cembalo

Rameau: Cantate « Thétis » für Bariton, Violine & Continuo

Purcell: Triosonate Nr. 6 in g-Moll « The Great Chaconne »

Telemann: Triosonate in e-m für 2 Violinen & Continuo

Quirinus van Blanckenburg: Kantate « L’Apologie des Femmes » für Bariton, 2 Violinen & Continuo

Corelli: Triosonate für 2 Violinen & Continuo

William Croft: Songs » With Noise of Cannon & How charming beauty? für Bariton, 2 Violinen & Continuo Barockviolinen: Guillaume Hénin & Julie Aubernon

Gambe: Matilde Hénin

Cembalo: Vincent Bénard

Bariton: Sylvain Baudry

Samstag, 22. Juli 20H: In einem Streichquartett

Das Ensemble Octoplus bietet Ihnen als Streichquartett Mozarts klassisches und leuchtendes Quartett in D421 und Dvo?áks berühmtes « Amerikanisches Quartett », ein großes romantisches Fresko voller Temperament und Pracht.

Violine: Reine Collet & Cécile Raillard-Lenoir

Viola: Sophie Piat

Violoncello: Catherine Fléau

Samstag, 29. Juli 20H: Ein Abend mit Mozart

Das Ensemble Octoplus, bestehend aus 3 Klarinetten und einem Gesangstrio, wird Sie in die musikalische Welt Mozarts mit seinen 6 Nocturnes, seinen Opernarien, seinen Divertissements und seinen Liedern eintauchen lassen.

Ein einzigartiger Abend, an dem die unfassbare Schönheit dieser Musik nur vom Geheimnis des Genies übertroffen wird, das ihr innewohntSopran: Sandrine Décure Mezzosopran: Adèle Boxberger

Bariton: Sylvain Baudry

Klarinetten: Oguz Karakas, Franck Vonderscher & Sylvain Decavel

Veranstalter: Rouen Tourisme

Dauer: 1.5 Stunde(n)

Die Buchung des Konzerts ist nicht stornierbar, nicht rückerstattbar

Zugang nur gegen Vorlage des Bestätigungsvouchers

