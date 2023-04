Rouen et ses écrivaines Rue Grand Pont, 9 juillet 2023, Rouen.

Rouen a vu naitre de nombreuses autrices qui ont connu le succès en leur temps et notre ville a également été racontée par des femmes venues d’horizons divers, de Germaine Beaumont à Annie Ernaux. C’est ce double sujet de la ville et des femmes de lettres que nous vous proposons de découvrir dans un parcours qui vous conduira des bords de la Seine jusqu’à la rue eau de Robec.

Rendez-vous à l’angle de la rue Grand Pont et du quai de la Bourse, Rouen..

2023-07-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-09 17:00:00. .

Rue Grand Pont

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Rouen has seen the birth of many successful women authors in their time and our city has also been told by women from different backgrounds, from Germaine Beaumont to Annie Ernaux. It is this double subject of the city and the women of letters that we propose you to discover in a route which will lead you from the banks of the Seine to the street Eau de Robec.

Meet at the corner of rue Grand Pont and quai de la Bourse, Rouen.

Ruán ha visto nacer a muchas autoras de éxito en su época y nuestra ciudad también ha sido contada por mujeres de distintos orígenes, de Germaine Beaumont a Annie Ernaux. Es este doble tema de la ciudad y las escritoras el que le proponemos descubrir en un recorrido que le llevará desde las orillas del Sena hasta la rue Eau de Robec.

Encuentro en la esquina de la rue Grand Pont y el quai de la Bourse, Ruán.

Rouen hat viele Schriftstellerinnen hervorgebracht, die zu ihrer Zeit erfolgreich waren, und unsere Stadt wurde auch von Frauen aus den verschiedensten Bereichen erzählt, von Germaine Beaumont bis Annie Ernaux. Wir schlagen Ihnen vor, dieses doppelte Thema der Stadt und der Schriftstellerinnen auf einem Rundgang zu entdecken, der Sie vom Ufer der Seine bis zur Rue Eau de Robec führen wird.

Treffpunkt ist die Ecke der Rue Grand Pont und des Quai de la Bourse, Rouen.

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité