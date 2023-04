Stage de sculpture sur modèle vivant 186 Rue Martainville, 2 juillet 2023, Rouen.

Quel lieu inspirant pour s’initier à la création ! Au sein de l’Aître Saint-Maclou, la Galerie des Arts du feu vous invite à un voyage sensoriel au cœur de la matière.

Réalisation d’un modelage en terre à faïence d’après l’observation d’un modèle homme ou femme, sous la direction d’un formateur expérimenté. A l’issue du séchage, les pièces seront cuites dans un four céramique. Chaque participant pourra venir récupérer son « œuvre » 4 à 5 semaines après le stage.

Public : adultes (niveau débutant et intermédiaire)

Durée : une journée de 5 heures (2h30 le matin et 2h30 l’après-midi avec une pause d’1h30 le midi, repas non inclus).

2023-07-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 17:00:00. .

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



What an inspiring place to learn about creation! In the heart of the Aître Saint-Maclou, the Galerie des Arts du Feu invites you to a sensory journey into the heart of the material.

You will be able to create an earthenware model from the observation of a male or female model, under the guidance of an experienced instructor. After drying, the pieces will be fired in a ceramic oven. Each participant will be able to come and pick up his or her « work » 4 to 5 weeks after the course.

Public: adults (beginner and intermediate level)

Duration: one day of 5 hours (2.5 hours in the morning and 2.5 hours in the afternoon with a 1.5 hour lunch break, meal not included)

¡Qué lugar tan inspirador para aprender sobre la creación! En el corazón del Aître Saint-Maclou, la Galerie des Arts du Feu le invita a un viaje sensorial al corazón de la materia.

Modelará en barro cocido tras observar a un modelo masculino o femenino, bajo la dirección de un formador experimentado. Tras el secado, las piezas se cocerán en un horno de cerámica. Cada participante podrá recoger su obra de 4 a 5 semanas después del curso.

Público: adultos (nivel principiante e intermedio)

Duración: un día de 5 horas (2,5 horas por la mañana y 2,5 horas por la tarde con una pausa de 1,5 horas para comer, comida no incluida)

Was für ein inspirierender Ort, um sich in die Welt der Kreativität einzuführen! Im Aître Saint-Maclou lädt Sie die Galerie der Feuerkünste zu einer sinnlichen Reise durch die Materie ein.

Unter Anleitung eines erfahrenen Ausbilders können Sie nach der Beobachtung eines männlichen oder weiblichen Modells ein Modell aus Steingut anfertigen. Nach dem Trocknen werden die Stücke in einem Keramikofen gebrannt. Jeder Teilnehmer kann sein « Werk » 4 bis 5 Wochen nach dem Kurs abholen.

Zielgruppe: Erwachsene (Anfänger und Fortgeschrittene)

Dauer: ein Tag mit 5 Stunden (2,5 Stunden am Vormittag und 2,5 Stunden am Nachmittag mit einer Mittagspause von 1,5 Stunden, Mahlzeiten nicht inbegriffen)

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité