Croisière promenade Promenade de la France Libre, 9 juin 2023, Rouen.

Montez à bord d’une vedette à la découverte des plus beaux voiliers du monde et laissez-vous bercer par les histoires et anecdotes, des marins-guides aussi passionnés que connaisseurs.

Points clés :

Vivez l’Armada 2023 depuis la Seine

Un moment hors du commun

Au cœur de l’événement international rouennais

Tarifs variables selon les bateaux, les jours et les horaires.

A partir de 16€

Durée de la croisière entre 45min et 1h selon les bateaux..

Vendredi 2023-06-09 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-17 18:30:00. .

Promenade de la France Libre

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Climb aboard a speedboat to discover the most beautiful sailing ships in the world and let yourself be lulled by the stories and anecdotes of the sailor-guides who are as passionate as they are knowledgeable.

Key points :

Live the Armada 2023 from the Seine

A moment out of the ordinary

At the heart of the international event in Rouen

Rates vary according to the boats, days and times.

From 16?

Duration of the cruise between 45min and 1h depending on the boat.

Suba a bordo de una lancha rápida para descubrir los veleros más bellos del mundo y déjese arrullar por las historias y anécdotas de los marineros-guías, tan apasionados como conocedores.

Puntos clave :

Viva la Armada 2023 desde el Sena

Un momento extraordinario

En el corazón del acontecimiento internacional de Ruán

Los precios varían según el barco, el día y la hora.

A partir de 16?

Duración del crucero entre 45min y 1h según el barco.

Gehen Sie an Bord eines Schnellbootes, um die schönsten Segelschiffe der Welt zu entdecken, und lassen Sie sich von den Geschichten und Anekdoten der ebenso leidenschaftlichen wie sachkundigen Seemannsführer in den Schlaf wiegen.

Wichtigste Punkte :

Erleben Sie die Armada 2023 von der Seine aus

Ein außergewöhnlicher Moment

Im Herzen des internationalen Ereignisses in Rouen

Preise variieren je nach Schiff, Tag und Uhrzeit.

Ab 16?

Dauer der Kreuzfahrt je nach Schiff zwischen 45min und 1h.

