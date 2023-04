Croisière petit-déjeuner Promenade de la France Libre, 9 juin 2023, Rouen.

Quoi de plus atypique que de prendre votre petit-déjeuner au milieu des voiliers amarrés ? Profitez d’une croisière commentée autour d’un café ou d’un thé accompagné de viennoiseries et jus d’orange.

Points clés :

Armada 2023

Un matin rouennais hors du commun

Petit-déjeuner sur l’eau

A bord des vedettes Jolie France :

Durée 1h15 (dont 1h de navigation)

Du 9 au 17 juin : départs à 8h et 9h

Tarifs selon les horaires : de 21 à 23€ par adulte / 21€ par enfant (4-11 ans) / gratuit pour les moins de 4 ans.

Vendredi 2023-06-09 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-17 09:30:00. .

Promenade de la France Libre

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



What could be more atypical than having your breakfast in the middle of moored sailboats? Enjoy a commented cruise around a coffee or a tea accompanied by pastries and orange juice.

Key points :

Armada 2023

An unusual morning in Rouen

Breakfast on the water

Aboard the Jolie France boats:

Duration 1h15 (including 1h of navigation)

From June 9 to 17: departures at 8am and 9am

Rates according to the schedule: from 21 to 23? per adult / 21? per child (4-11 years old) / free for children under 4 years old

¿Qué hay más atípico que desayunar en medio de veleros amarrados? Disfrute de un crucero comentado tomando café o té acompañado de bollería y zumo de naranja.

Puntos clave :

Armada 2023

Una mañana atípica en Ruán

Desayuno sobre el agua

A bordo de los barcos de la Jolie France :

Duración 1h15 (incluyendo 1h de navegación)

Del 9 al 17 de junio: salidas a las 8h y a las 9h

Precios según el horario: de 21 a 23? por adulto / 21? por niño (4-11 años) / gratis para los menores de 4 años

Was könnte untypischer sein, als inmitten der angelegten Segelboote zu frühstücken? Genießen Sie eine kommentierte Kreuzfahrt bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit Gebäck und Orangensaft.

Schlüsselpunkte :

Armada 2023

Ein außergewöhnlicher Morgen in Rouen

Frühstück auf dem Wasser

An Bord der Schnellboote Jolie France :

Dauer 1 Std. 15 Min. (davon 1 Std. Fahrt)

Vom 9. bis 17. Juni: Abfahrt um 8 Uhr und 9 Uhr

Preise je nach Fahrplan: 21 bis 23 ? pro Erwachsener / 21 ? pro Kind (4-11 Jahre) / kostenlos für Kinder unter 4 Jahren

