Les concerts de la Région – Armada 2023, 9 juin 2023, Rouen.

Du 9 au 17 juin 2023, les concerts de l’Armada font leur grand retour au côté des plus beaux voiliers du monde. Têtes d’affiches de la scène internationale mais aussi révélations musicales locales seront présents chaque soir pour enflammer la scène de l’Armada.

Retrouvez jour par jour les 28 concerts programmés par Normandie Scène, les Concerts de la Région Normandie pendant l’Armada. Rock, électro-pop, reggae, disco, soul et rap, autant de styles musicaux pour plaire et faire plaisir à tous les visiteurs de l’Armada 2023.

Vendredi 9 juin :

Annabella Hawk

Che Sudaka

Deluxe

Samedi 10 juin :

Adelys

Captain Sparks & Royal Company

Artiste Mystère

Petit Biscuit

Dimanche 11 juin :

Just Alone

Couleur Terre

La Rue Ketanou

Tryo

Mardi 13 juin :

Meg

Hot Rod 56

D-Day Ladies

Mercredi 14 juin :

Oceng Oryema

Issara

Earth Wind And Fire Experience

Jeudi 15 juin :

Bad

Bad Bird

We Hate You Please Die

Trust

Vendredi 16 juin :

The Song writers

Amir

Lotti

Black M

Samedi 17 juin :

Five

Medine

Artiste Mystère

The Avener.

From June 9 to 17, 2023, the Armada concerts will make their comeback alongside the most beautiful sailing ships in the world. International headliners but also local musical revelations will be present each evening to set the Armada stage on fire.

Find day by day the 28 concerts programmed by Normandie Scène, the Concerts of the Normandy Region during the Armada. Rock, electro-pop, reggae, disco, soul and rap, so many musical styles to please and please all visitors of the Armada 2023.

Friday June 9th :

Annabella Hawk

Che Sudaka

Deluxe

Saturday June 10th :

Adelys

Captain Sparks & Royal Company

Mystery artist

Little Biscuit

Sunday June 11th :

Just Alone

Couleur Terre

La Rue Ketanou

Tryo

Tuesday June 13th :

Meg

Hot Rod 56

D-Day Ladies

Wednesday, June 14:

Oceng Oryema

Issara

Earth Wind And Fire Experience

Thursday June 15 :

Bad

Bad Bird

We Hate You Please Die

Trust

Friday June 16th :

The Song writers

Amir

Lotti

Black M

Saturday, June 17 :

Five

Medine

Mystery artist

The Avener

Del 9 al 17 de junio de 2023, los conciertos de Armada regresan al lado de los veleros más bellos del mundo. Cabezas de cartel internacionales, así como revelaciones musicales locales, estarán presentes cada noche para hacer arder el escenario de la Armada.

Descubra día a día los 28 conciertos programados por Normandie Scène, los Conciertos de la Región de Normandía durante la Armada. Rock, electropop, reggae, disco, soul y rap, tantos estilos musicales para complacer y deleitar a todos los visitantes de la Armada 2023.

Viernes 9 de junio :

Annabella Hawk

Che Sudaka

Deluxe

Sábado 10 de junio :

Adelys

Capitán Sparks & Compañía Real

Artista misterioso

Pequeña Galleta

Domingo 11 de junio :

Solo

Couleur Terre

La Rue Ketanou

Tryo

Martes 13 de junio :

Meg

Hot Rod 56

D-Day Ladies

Miércoles 14 de junio :

Oceng Oryema

Issara

Experiencia Earth Wind And Fire

Jueves 15 de junio :

Bad

Pájaro Malo

We Hate You Please Die

Confía en

Viernes 16 de junio :

Los escritores de canciones

Amir

Lotti

Black M

Sábado 17 de junio :

Cinco

Medine

Artista del Misterio

El Avener

Vom 9. bis 17. Juni 2023 werden die Armada-Konzerte wieder an Bord der schönsten Segelschiffe der Welt stattfinden. Internationale Topstars und lokale Musiker werden jeden Abend die Bühne der Armada zum Beben bringen.

Hier finden Sie Tag für Tag die 28 Konzerte, die Normandie Scène, die Konzerte der Region Normandie, während der Armada veranstaltet. Rock, Elektro-Pop, Reggae, Disco, Soul und Rap – so viele Musikstile, um allen Besuchern der Armada 2023 zu gefallen und sie zu erfreuen.

Freitag, 9. Juni :

Annabella Hawk

Che Sudaka

Deluxe

Samstag, 10. Juni :

Adelys

Captain Sparks & Royal Company

Mysteriöser Künstler

Kleiner Keks

Sonntag, 11. Juni :

Just Alone

Couleur Terre (Farbe Erde)

La Rue Ketanou

Tryo

Dienstag, 13. Juni :

Meg

Hot Rod 56

D-Day Ladies

Mittwoch, 14. Juni :

Oceng Oryema

Issara

Earth Wind And Fire Experience

Donnerstag, 15. Juni :

Bad

Bad Bird

We Hate You Please Die

Trust

Freitag, den 16. Juni :

The Song writers

Amir

Lotti

Black M

Samstag, den 17. Juni :

Five

Medine

Mysteriöser Künstler

The Avener

