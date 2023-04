Dîner à quai et croisière promenade Armada Promenade de la France Libre, 8 juin 2023, Rouen.

Dégustez un savoureux dîner à quai et partez à la découverte des géants des mers lors d’une croisière promenade.

Durant l’Armada 2023, vous assisterez à la convergence d’une cinquantaine de géants des mers vers Rouen, sur la Seine. Événement incontournable en France, l’Armada de Rouen réunit environ 10 millions de personnes autour de ces navires de légende.

Montez à bord de l’Escapade et naviguez entre les voiliers de l’Armada lors d’une croisière commentée.

Ensuite à bord de la Bodega, bateau à quai, appréciez un menu d’exception et goûtez à l’authenticité, au raffinement et à la tradition grâce au savoir-faire du traiteur.

Départs: Jeudi 8 juin et dimanche 11 juin 2023

Croisière promenade sur l’Escapade de 17h50 à 18h55

Dîner à quai sur la Bodega de 19h15 à 22h

Après le dîner, marchez le long des quais et rejoignez le pont Jeanne d’Arc pour assister au feu d’artifice.

Menu (sous réserve de modification) :

Amuses bouches

Tendance Terre & Mer (tartare de saumon, opéra de foie gras, viande de grison)

Suprêmede volaille au foie gras et duxelle de champignons, crème de morilles, Écrasé de pomme de terre aux girolles et son pâtisson, brochette de légumes

Salade accompagnée d’un duo de fromages

Trilogie de desserts : royal chocolat, demi macaron citron framboise,gaspacho de fraise

Café et thé, eau plate et gazeuse

2 formules :

Menu avec boissons sans alcool (soda, jus)

Menu avec alcool* : 1 coupe de champagne et vins àdiscrétion (Chardonnay et Côtes de Blaye)

Tables non privatives : merci de noter que d’autres convives seront présent à la même table afin de compléter les tables de 10 personnes

Pas de choix d’emplacement de la table.

2023-06-08 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-08 22:00:00. .

Promenade de la France Libre Quai du Havre

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Enjoy a tasty dinner at the dock and discover the giants of the sea on a walking cruise.

During the Armada 2023, you will witness the convergence of about fifty giants of the seas towards Rouen, on the Seine. The Armada de Rouen is a major event in France, bringing together approximately 10 million people around these legendary ships.

Come aboard the Escapade and sail between the Armada?s sailing ships during a commented cruise.

Then on board the Bodega, a boat at the quay, enjoy an exceptional menu and taste authenticity, refinement and tradition thanks to the know-how of the caterer.

Departures: Thursday June 8 and Sunday June 11, 2023

Cruise on the Escapade from 5:50 pm to 6:55 pm

Dinner on the Bodega from 7:15 pm to 10 pm

After dinner, walk along the quays and reach the Joan of Arc bridge to watch the fireworks.

Menu (subject to change):

Appetizers

Tendance Terre & Mer (salmon tartar, foie gras opera, grison meat)

Poultry supreme with foie gras and mushroom duxelle, cream of morels, potato and chanterelle crushed and its pâtisson, vegetable brochette

Salad with a duo of cheeses

Trilogy of desserts: chocolate royal, lemon raspberry half macaroon, strawberry gaspacho

Coffee and tea, still and sparkling water

2 formulas :

Menu with non-alcoholic drinks (soda, juice)

Menu with alcohol*: 1 glass of champagne and discretionary wines (Chardonnay and Côtes de Blaye)

Non-private tables: please note that other guests will be present at the same table to complete the tables of 10 people

No choice of table location

Disfrute de una sabrosa cena en el muelle y descubra los gigantes de los mares en un crucero a pie.

Durante la Armada 2023, será testigo de la convergencia de unos cincuenta gigantes de los mares hacia Ruán, a orillas del Sena. La Armada de Ruán es un acontecimiento de primer orden en Francia, que reúne a unos 10 millones de personas en torno a estos barcos legendarios.

Suba a bordo del Escapade y navegue entre los veleros de la Armada en un crucero guiado.

Después, a bordo de la Bodega, un barco situado en el muelle, disfrute de un menú excepcional y saboree la autenticidad, el refinamiento y la tradición gracias al saber hacer del restaurador.

Salidas: jueves 8 de junio y domingo 11 de junio de 2023

Crucero en el Escapade de 17:50 a 18:55

Cena en la Bodega de 19h15 a 22h00

Después de la cena, pasee por los muelles y llegue hasta el puente Jeanne d’Arc para ver los fuegos artificiales.

Menú (sujeto a cambios) :

Aperitivos

Tendance Terre & Mer (tartar de salmón, ópera de foie gras, carne grison)

Suprema de ave con duxelle de foie gras y setas, crema de colmenillas, crumble de patatas y rebozuelos, brocheta de verduras

Ensalada con dúo de quesos

Trilogía de postres: royal de chocolate, demi macaron de limón y frambuesa, gaspacho de fresa

Café y té, agua con y sin gas

2 fórmulas:

Menú con refrescos (gaseosa, zumo)

Menú con alcohol*: 1 copa de champán y vinos discrecionales (Chardonnay y Côtes de Blaye)

Mesas no privadas: tenga en cuenta que habrá otros invitados en la misma mesa para completar las mesas de 10 personas

Sin posibilidad de elegir la ubicación de la mesa

Genießen Sie ein leckeres Abendessen am Kai und entdecken Sie die Giganten der Meere auf einer Spazierfahrt.

Während der Armada 2023 werden Sie Zeuge, wie rund 50 Ozeanriesen auf der Seine in Rouen zusammenlaufen. Die Armada de Rouen ist ein unumgängliches Ereignis in Frankreich, bei dem sich etwa 10 Millionen Menschen um diese legendären Schiffe versammeln.

Gehen Sie an Bord der L’Escapade und fahren Sie auf einer kommentierten Kreuzfahrt zwischen den Segelschiffen der Armada hindurch.

Anschließend können Sie an Bord der Bodega, einem Schiff am Kai, ein außergewöhnliches Menü genießen und dank des Know-hows des Caterers Authentizität, Raffinesse und Tradition erleben.

Abfahrt: Donnerstag, 8. Juni und Sonntag, 11. Juni 2023

Spazierfahrt auf der Escapade von 17:50 bis 18:55 Uhr

Abendessen am Kai auf der Bodega von 19:15 bis 22:00 Uhr

Nach dem Abendessen spazieren Sie am Ufer entlang und gehen zur Brücke Jeanne d’Arc, um das Feuerwerk zu sehen.

Menü (Änderungen vorbehalten) :

Amuses bouches (Appetithäppchen)

Tendance Terre & Mer (Lachstartar, Gänseleberoper, Bündnerfleisch)

Suprême de volaille au foie gras et duxelle de champignons, crème de morilles, Écrasé de pomme de terre aux girolles et son pâtisson, brochette de légumes (Geflügelsuppe mit Foie gras und Pilzen, Morchelcreme, Kartoffelpüree mit Pfifferlingen, Gemüsespieß)

Salat mit einem Käseduett

Trilogie von Desserts: Royal Chocolate, Halbmakrone Zitrone Himbeere, Erdbeer-Gazpacho

Kaffee und Tee, stilles und kohlensäurehaltiges Wasser

2 Formeln:

Menü mit alkoholfreien Getränken (Soda, Saft)

Menü mit alkoholischen Getränken*: 1 Glas Champagner und Weine nach Wahl (Chardonnay und Côtes de Blaye)

Nicht-private Tische: Bitte beachten Sie, dass weitere Gäste am selben Tisch sitzen werden, um die Tische für 10 Personen zu vervollständigen

Keine Wahl der Tischposition

