Montée de Seine à bord du voilier Atyla Place de la Haute Vieille Tour, 7 juin 2023, Rouen.

L’Atyla a été construit de 1980 à 1984 sur divers chantiers navals d’Espagne.

La goélette prend le nom de Atyla en 2013 et navigue en Méditerranée depuis le port de Badalona. Depuis 2014, elle sert de navire-école sur les côtes européennes.

Les navires arriveront de toutes les mers du globe pour remonter le fleuve et former ainsi le plus grand rassemblement nautique du monde.

Ce prix comprend :

Le transport en autocar de Rouen jusqu’à Caudebec-en-Caux

Une collation

Le guide conférencier

Horaires donnés à titre indicatif (vous seront confirmés 1 mois avant) :

Départ de Rouen en car à 12h45

Embarquement à Caudebec-en-Caux à 13h30

Départ du voilier à 14h

Débarquement à Rouen vers 19h30 (5h30 de navigation)

Collation dans l’après-midi : jus de fruit, mini-pâtisseries, fruit de saison, sachet de guimauve maison et fruits secs, café et thé. Navigation commentée par un guide conférencier à bord..

2023-06-07 à 12:45:00 ; fin : 2023-06-07 19:30:00. .

Place de la Haute Vieille Tour

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The Atyla was built from 1980 to 1984 in various shipyards in Spain.

The schooner takes the name of Atyla in 2013 and sails in the Mediterranean from the port of Badalona. Since 2014, it serves as a training ship on the European coasts.

Ships will arrive from all the seas of the world to sail up the river and form the largest nautical gathering in the world.

This price includes :

Transportation by bus from Rouen to Caudebec-en-Caux

A snack

The guide lecturer

Schedules given as an indication (will be confirmed 1 month before) :

Departure from Rouen by coach at 12:45 pm

Boarding in Caudebec-en-Caux at 1:30 pm

Departure of the sailboat at 2 pm

Disembarkation in Rouen around 7:30 pm (5h30 of sailing)

Afternoon snack: fruit juice, mini pastries, seasonal fruit, bag of homemade marshmallows and dried fruits, coffee and tea. Navigation commented by a guide on board.

El Atyla se construyó entre 1980 y 1984 en varios astilleros de España.

La goleta pasó a llamarse Atyla en 2013 y navega por el Mediterráneo desde el puerto de Badalona. Desde 2014 se utiliza como buque escuela en las costas europeas.

Llegarán barcos de todo el mundo para remontar el río y formar la mayor concentración náutica del mundo.

Este precio incluye :

Transporte en autocar de Rouen a Caudebec-en-Caux

Un tentempié

El guía

Horario dado a título indicativo (se confirmará 1 mes antes) :

Salida de Rouen en autocar a las 12:45

Embarque en Caudebec-en-Caux a las 13h30

Salida del velero a las 14h

Desembarque en Rouen hacia las 19h30 (5,5 horas de navegación)

Merienda: zumo de frutas, mini bollería, fruta de temporada, bolsa de malvaviscos caseros y frutos secos, café y té. Navegación comentada por un guía a bordo.

Die Atyla wurde von 1980 bis 1984 auf verschiedenen Werften in Spanien gebaut.

Der Schoner wurde 2013 in Atyla umbenannt und segelte vom Hafen von Badalona aus durch das Mittelmeer. Seit 2014 dient sie als Schulschiff an den europäischen Küsten.

Die Schiffe werden von allen Weltmeeren kommen, um den Fluss hinaufzufahren und so die größte nautische Versammlung der Welt zu bilden.

Dieser Preis beinhaltet :

Der Transport im Bus von Rouen nach Caudebec-en-Caux

Ein Imbiss

Der Conferencier

Unverbindliche Fahrpläne (werden Ihnen 1 Monat vorher bestätigt) :

Abfahrt von Rouen mit dem Bus um 12:45 Uhr

Einschiffung in Caudebec-en-Caux um 13:30 Uhr

Abfahrt des Segelschiffs um 14 Uhr

Ausschiffung in Rouen gegen 19:30 Uhr (5,5 Stunden Fahrt)

Nachmittagssnack: Fruchtsaft, Mini-Gebäck, Obst der Saison, Beutel mit hausgemachten Marshmallows und Trockenfrüchten, Kaffee und Tee. Kommentierte Schifffahrt mit einem Fremdenführer an Bord.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité