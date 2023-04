Escape Game « le trésor du corsair Normand » Quai Émile Duchemin, 3 juin 2023, Rouen.

Et si vous aidiez à retrouver le trésor d’un corsaire normand ? Dissimulées depuis le XVIe siècle, les richesses capturées par Jean de Fleury n’attendent plus que vous. Plongez dans l’histoire locale avec cet escape game animé par l’équipe de Strataj’aime au cœur des collections du Musée Maritime de Rouen.

03/06 et 24/06. 16h00-20h00

RDV : Quai Gaston Boulet, Rouen

Tarif : 20€

Réservations : voir à partir du 15/04/23 https://www1.musee-maritime-rouen.asso.fr/

Une version en libre-service sans comédien sera proposée à partir du 20/06 (10€)

Réservation auprès du Musée Maritime.

Quai Émile Duchemin

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



What if you helped to find the treasure of a Norman corsair? Hidden since the 16th century, the riches captured by Jean de Fleury are just waiting for you. Dive into local history with this escape game led by the Strataj?aime team in the heart of the Rouen Maritime Museum collections.

03/06 and 24/06. 16h00-20h00

RDV : Quai Gaston Boulet, Rouen

Price : 20?

Reservations: see from 15/04/23 https://www1.musee-maritime-rouen.asso.fr/

A self-service version without actor will be offered from 20/06 (10?)

Reservation at the Maritime Museum

¿Y si ayudaras a encontrar el tesoro de un corsario normando? Ocultas desde el siglo XVI, las riquezas capturadas por Jean de Fleury le están esperando. Sumérjase en la historia local con este juego de escape dirigido por el equipo de Strataj?aime en el corazón de las colecciones del Museo Marítimo de Rouen.

03/06 y 24/06. 16h00-20h00

Punto de encuentro: Quai Gaston Boulet, Rouen

Precio: 20?

Reservas: ver a partir del 15/04/23 https://www1.musee-maritime-rouen.asso.fr/

A partir del 20/06 se ofrecerá una versión de autoservicio sin actor (10?)

Reserva en el Museo Marítimo

Wie wäre es, wenn Sie dabei helfen würden, den Schatz eines normannischen Freibeuters zu finden? Die seit dem 16. Jahrhundert verborgenen Reichtümer, die Jean de Fleury erbeutet hat, warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Tauchen Sie mit diesem Escape Game, das vom Team von Strataj?aime geleitet wird, in die lokale Geschichte ein und entdecken Sie die Sammlungen des Musée Maritime de Rouen.

03.06. und 24.06. 16.00-20.00 Uhr

Treffpunkt: Quai Gaston Boulet, Rouen

Preis: 20 ?

Reservierungen: siehe ab 15/04/23 https://www1.musee-maritime-rouen.asso.fr/

Eine Selbstbedienungs-Version ohne Schauspieler wird ab dem 20.06. angeboten (10?)

Reservierung beim Musée Maritime

