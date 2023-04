Festival Courtivore (Finale) 28 Rue de la République, 3 juin 2023, Rouen.

Avec plus de 1100 films reçus pour cette 22ème édition, le temps est venu de vous en partager un échantillon, à savoir 18 courts métrages en compétition lors des 3 actes au Cinéma Ariel. Le public votera lors de chaque acte pour deux de ses courts-métrages favoris et les finalistes seront diffusés au cinéma Omnia avant d’élire le grand gagnant.

Pendant cette dernière séance, les 6 films sélectionnés par le public pendant les actes seront re-diffusés, ainsi que le lauréat du prix du jury étudiant. L’ultime vote du public déterminera le grand gagnant de cette 22ème édition..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

28 Rue de la République

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



With more than 1100 films received for this 22nd edition, the time has come to share with you a sample of them, namely 18 short films in competition during the 3 acts at the Ariel Cinema. The public will vote during each act for two of their favorite short films and the finalists will be screened at the Omnia cinema before electing the grand winner.

During this last session, the 6 films selected by the public during the acts will be shown again, as well as the winner of the student jury prize. The final public vote will determine the winner of this 22nd edition.

Con más de 1100 películas recibidas para esta 22ª edición, ha llegado el momento de compartir con ustedes una muestra de ellas, concretamente 18 cortometrajes a concurso durante los 3 actos en el cine Ariel. El público votará durante cada acto por dos de sus cortometrajes favoritos y los finalistas se proyectarán en el cine Omnia antes de elegir al ganador.

Durante esta última sesión, se volverán a proyectar los 6 cortometrajes seleccionados por el público durante los actos, así como el ganador del premio del jurado de estudiantes. El voto final del público determinará el ganador de esta 22ª edición.

Mit mehr als 1100 Filmen, die für diese 22. Ausgabe eingereicht wurden, ist es an der Zeit, Ihnen eine Auswahl davon zu zeigen: 18 Kurzfilme, die in drei Akten im Ariel-Kino konkurrieren. Das Publikum stimmt in jedem Akt für zwei seiner Lieblingsfilme ab, und die Finalisten werden im Kino Omnia vorgeführt, bevor der große Gewinner gekürt wird.

In dieser letzten Vorstellung werden die sechs Filme, die das Publikum in den einzelnen Akten ausgewählt hat, noch einmal gezeigt, ebenso wie der Gewinner des Preises der Studentenjury. Die letzte Abstimmung des Publikums entscheidet über den Hauptgewinner der 22.

Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité