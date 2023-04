Cours de cuisine Ecole Fauchon 4 Place des Faïenciers, 26 mai 2023, Rouen.

Découvrez, le temps d’un atelier de quelques heures, les techniques professionnelles des grands chefs, en cuisine ou en pâtisserie. Vous serez encadrés par une équipe de formateurs professionnels, vous participerez à l’élaboration de recettes travaillées dans le respect des produits de saison et avec du matériel professionnel.

Vous pourrez ensuite déguster vos réalisations !

Vous êtes plutôt cuisine ou pâtisserie ?

COURS DE PATISSERIE (adultes)

Vous êtes passionnés de pâtisserie ? Venez apprendre et découvrir différentes techniques à travers des cours thématiques encadrés par des professionnels !

Cours d’une durée de 3 heures sans oublier les 30 minutes de dégustation, la remise d’un diplôme et quelques photos pour immortaliser le moment…!

Vendredi 26 mai à 9h : un Paris-Brest

Vendredi 26 mai à 15h : des macarons saveurs citron, cassis et caramel

Samedi 3 juin à 9h : un fraisier

Samedi 3 juin à 15h : une pavlova aux fruits rouges de Normandie, et à la menthe.

Lundi 12 juin à 15h : des macarons au caramel, miel safrané, et bien évidemment au célèbre thé aux pommes FAUCHON !

Samedi 17 juin à 15h : des choux à la framboise ou aux autres fruits rouges de saison

COURS POUR ENFANTS :

Vos enfants aiment pâtisser, cuisiner ? Faites-leur découvrir une recette à travers un cours de pâtisserie ou de cuisine encadré par un professionnel !

Cours d’une durée d’1h30, puis une dégustation de 30 minutes, sans oublier la remise de diplômes et quelques photos pour immortaliser le moment…

Accessibles dès l’âge de 8 à 16 ans

Samedi 13 mai à 10h : on réalise de jolis cupcakes au goût citron myrtille, avec une superbe décoration florale

Mercredi 28 juin à 15h : des délicieux sablés décorés sur le thème de l’ARMADA

COURS DE CUISINE (adultes) :

Vous êtes passionnés de cuisine ? Venez apprendre et découvrir différentes techniques culinaires à travers des cours thématiques encadrés par des professionnels.

Cours d’une durée de 3 heures, sans oublier les 30 minutes de dégustation puis une remise des diplômes et quelques photos…

DATES A VENIR : prochainement en vente

Nombre de participants : maximum de 12 participants par cours adultes et 10 par cours enfants

Cours non annulable non remboursable

Un report de date est possible (selon disponibilité) sous réserve d’en être informé au moins 8 jours avant la date du cours par mail : reservations@rouentourisme.com.

2023-05-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-26 12:30:00.

4 Place des Faïenciers

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



Discover, during a few hours workshop, the professional techniques of the great chefs, in cooking or in pastry making. You will be supervised by a team of professional trainers, and you will participate in the elaboration of recipes worked with respect to seasonal products and with professional equipment.

You will then be able to taste your creations!

Are you more of a cook or a pastry chef?

PASTRY CLASSES (adults)

Are you passionate about pastry ? Come and learn and discover different techniques through thematic courses supervised by professionals!

Classes last 3 hours and include a 30-minute tasting session, a diploma and a few photos to immortalize the moment…!

Friday May 26 at 9am: a Paris-Brest

Friday May 26 at 3pm: lemon, blackcurrant and caramel macaroons

Saturday June 3 at 9am: a strawberry cake

Saturday June 3 at 3pm : a pavlova with red fruits from Normandy and mint.

Monday June 12 at 3pm: caramel macaroons, saffron honey, and of course the famous FAUCHON apple tea!

Saturday June 17 at 3pm: Raspberry or other seasonal red fruit puffs

CLASSES FOR CHILDREN :

Do your children like to bake or cook? Let them discover a recipe through a pastry or cooking class supervised by a professional!

A 1.5 hour class, followed by a 30 minute tasting session, not to mention a graduation ceremony and a few photos to immortalize the moment…

Available from 8 to 16 years old

Saturday May 13 at 10am: we make pretty lemon blueberry cupcakes, with a beautiful floral decoration

Wednesday, June 28 at 3pm: delicious shortbread decorated on the theme of ARMADA

COOKING CLASSES (adults):

Are you passionate about cooking? Come learn and discover different culinary techniques through thematic courses supervised by professionals.

Classes last 3 hours, not forgetting the 30 minutes of tasting followed by a graduation ceremony and some photos…

UPCOMING DATES : soon on sale

Number of participants: maximum of 12 participants per adult class and 10 per child class

Non-cancellable and non-refundable course

A postponement is possible (depending on availability) provided that you are informed at least 8 days before the date of the course by email: reservations@rouentourisme.com

Descubra, durante un taller de unas horas, las técnicas profesionales de los grandes chefs, en cocina o en pastelería. Estarás supervisado por un equipo de formadores profesionales, y participarás en la elaboración de recetas trabajadas respetando los productos de temporada y con equipos profesionales.

A continuación, ¡podrás degustar tus creaciones!

¿Es usted cocinero o pastelero?

CLASES DE PASTELERÍA (adultos)

¿Le apasiona la pastelería? ¡Venga a aprender y descubrir diferentes técnicas a través de cursos temáticos supervisados por profesionales!

¡Un curso de 3 horas, sin olvidar una degustación de 30 minutos, un diploma y unas fotos para inmortalizar el momento…!

Viernes 26 de mayo a las 9 h: un Paris-Brest

Viernes 26 de mayo a las 15:00 h: macarrones de limón, grosella negra y caramelo

Sábado 3 de junio a las 9:00 h: tarta de fresa

Sábado 3 de junio a las 15.00 h: una pavlova con frutos rojos de Normandía y menta.

Lunes 12 de junio a las 15.00 h: macarrones con caramelo, miel de azafrán y, por supuesto, ¡el famoso té de manzana FAUCHON!

Sábado 17 de junio a las 15:00 h: choux con frambuesa u otros frutos rojos de temporada

CLASES PARA NIÑOS :

¿A sus hijos les gusta la repostería o la cocina? Hágales descubrir una receta a través de una clase de pastelería o de cocina supervisada por un profesional

Una clase de hora y media, seguida de una degustación de 30 minutos, sin olvidar la entrega de diplomas y unas fotos para inmortalizar el momento…

Disponible de 8 a 16 años

Sábado 13 de mayo a las 10 h: elaboramos bonitos cupcakes de limón y arándanos, con una bonita decoración floral

Miércoles 28 de junio a las 15 h: deliciosas galletas decoradas sobre el tema de ARMADA

CLASES DE COCINA (adultos):

¿Te apasiona la cocina? Venga a aprender y descubrir diferentes técnicas culinarias a través de cursos temáticos supervisados por profesionales.

Un curso de 3 horas, sin olvidar una degustación de 30 minutos, seguido de una ceremonia de entrega de diplomas y algunas fotos…

PRÓXIMAS FECHAS: próximamente a la venta

Número de participantes: máximo 12 participantes por curso para adultos y 10 por curso para niños

Curso no cancelable y no reembolsable

Es posible un aplazamiento de la fecha (en función de la disponibilidad) siempre que se informe al menos 8 días antes de la fecha del curso por correo electrónico: reservations@rouentourisme.com

Entdecken Sie in einem mehrstündigen Workshop die professionellen Koch- und Patisserietechniken der großen Küchenchefs. Sie werden von einem Team professioneller Ausbilder betreut und nehmen an der Ausarbeitung von Rezepten teil, die unter Berücksichtigung saisonaler Produkte und mit professionellem Material bearbeitet werden.

Anschließend können Sie Ihre Realisierungen probieren!

Sind Sie eher ein Koch oder ein Konditor?

PATISSERIE-KURSE (Erwachsene)

Sie sind leidenschaftlicher Konditor? Lernen und entdecken Sie verschiedene Techniken in thematischen Kursen, die von Fachleuten geleitet werden!

Der Kurs dauert 3 Stunden und beinhaltet eine 30-minütige Verkostung, die Übergabe eines Diploms und einige Fotos, um den Moment festzuhalten…!

Freitag, 26. Mai, 9 Uhr: Paris-Brest

Freitag, 26. Mai, 15 Uhr: Macarons in den Geschmacksrichtungen Zitrone, schwarze Johannisbeere und Karamell

Samstag, 3. Juni, 9 Uhr: eine Erdbeertorte

Samstag, 3. Juni um 15 Uhr: eine Pavlova mit roten Früchten aus der Normandie und Minze.

Montag, den 12. Juni um 15 Uhr: Macarons mit Karamell, Safranhonig und natürlich mit dem berühmten FAUCHON-Apfeltee!

Samstag, den 17. Juni um 15 Uhr: Windbeutel mit Himbeeren oder anderen roten Früchten der Saison

KURSE FÜR KINDER :

Ihre Kinder backen und kochen gerne? Lassen Sie sie in einem professionell geleiteten Back- oder Kochkurs ein Rezept entdecken!

Der Kurs dauert 1,5 Stunden, dann folgt eine 30-minütige Verkostung, nicht zu vergessen die Übergabe der Diplome und einige Fotos, um den Moment festzuhalten…

Zugänglich ab einem Alter von 8 bis 16 Jahren

Samstag, 13. Mai, 10 Uhr: Wir machen hübsche Cupcakes mit Zitronen-Blaubeer-Geschmack und einer tollen Blumendekoration

Mittwoch, 28. Juni um 15 Uhr: Leckere Shortbreads mit dem Thema ARMADA dekoriert

KÜCHENKURSE (Erwachsene) :

Sind Sie ein leidenschaftlicher Koch? Lernen und entdecken Sie verschiedene Kochtechniken in thematischen Kursen, die von Fachleuten geleitet werden.

Die Kurse dauern 3 Stunden, ohne die 30-minütige Verkostung zu vergessen, dann eine Diplomübergabe und einige Fotos…

DATEN: Demnächst im Angebot

Teilnehmerzahl: maximal 12 Teilnehmer pro Erwachsenenkurs und 10 Teilnehmer pro Kinderkurs

Kurs nicht stornierbar nicht rückzahlbar

Eine Verschiebung des Datums ist möglich (je nach Verfügbarkeit), sofern Sie mindestens 8 Tage vor dem Kursdatum per E-Mail informiert werden: reservations@rouentourisme.com

