Concert Unisson à l’Abbatiale Saint-Ouen 25 Place du Général de Gaulle, 21 mai 2023, Rouen.

Au profit des soldats blessés en opérations, de leurs familles et de celles des soldats morts au combat.

Dimanche 21 mai 2023 à 16h00 en l’Abbatiale de Saint-Ouen.

Le Rouen Pipe Band et L’Ensemble des cuivres de la Musique des Transmissions

Cette manifestation est l’occasion pour les armées de rencontrer la population et de lui faire découvrir la richesse du répertoire des musiques militaires qui se produisent aux côtés d’artistes et de formations musicales originaires de la ville.

Les bénéfices seront reversés au profit d’associations reconnues d’utilité publique :

TERRE FRATERNITÉ est une association de type loi de 1901 dont la vocation estd’apporter en complément de l’action remarquable des organismes officiels, unsoutien moral, matériel et financier aux blessés de l’armée de Terre, à leurs famillesainsi qu’à celles des soldats de l’armée de Terre décédés en service.

L’Entraide Marine (ex ADOSM), créée en 1939, s’adresse en priorité aux veuves et auxorphelins de la Marine. Le mot « Marine » comprenant le personnel civil et militairede la Marine nationale.

La FOSA (Fondation des oeuvres sociales de l’Air), créée en 1936, a pour missionessentielle de porter assistance aux familles des personnels de carrière, sous contrat,retraités, appartenant à l’armée de l’Air ou relevant de la direction générale del’aviation civile (essentiellement service technique des bases aériennes etmétéorologie nationale) par suite d’un « accident de la vie » (maladie, accident,enfant handicapé, intervention chirurgicale grave…)..

2023-05-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-21 . .

25 Place du Général de Gaulle

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



For the benefit of soldiers wounded in operations, their families and those of soldiers killed in action.

Sunday, May 21, 2023 at 4:00 pm in the Abbey of Saint-Ouen.

The Rouen Pipe Band and the Brass Ensemble of the Musique des Transmissions

This event is an opportunity for the armies to meet the population and to make it discover the richness of the repertoire of the military musics which occur beside artists and musical formations native of the city.

The profits will be donated to associations recognized as being of public utility:

TERRE FRATERNITÉ is an association under the French law of 1901, whose vocation is to provide, in addition to the remarkable action of official organizations, moral, material and financial support to the wounded soldiers of the French Army, to their families and to those of the soldiers of the French Army who died in service.

Entraide Marine (formerly ADOSM), created in 1939, is primarily intended for the widows and orphans of the Navy. The word « Navy » includes the civilian and military personnel of the French Navy.

FOSA (Fondation des oeuvres sociales de l’Air), created in 1936, has as its main mission to provide assistance to the families of career, contract and retired personnel belonging to the Air Force or under the authority of the General Directorate of Civil Aviation (essentially the technical service of air bases and national meteorology) following an « accident of life » (illness, accident, disabled child, serious surgery, etc.).

En beneficio de los soldados heridos en operaciones, de sus familias y de las de los soldados muertos en combate.

Domingo 21 de mayo de 2023 a las 16:00 h en la Abadía de Saint-Ouen.

La Banda de Gaitas de Ruán y el Conjunto de Metales de la Música de las Transmisiones

Esta manifestación es una ocasión para que los ejércitos se encuentren con la población y descubran la riqueza del repertorio musical militar, que se interpretará junto a artistas y grupos musicales de la ciudad.

Los beneficios se donarán a asociaciones reconocidas de utilidad pública:

TERRE FRATERNITÉ es una asociación amparada por la ley francesa de 1901, cuya vocación es prestar apoyo moral, material y financiero a los soldados heridos del Ejército francés, a sus familias y a las familias de los soldados del Ejército francés fallecidos en acto de servicio, como complemento de la notable acción de los organismos oficiales.

Entraide Marine (ex ADOSM), creada en 1939, se dirige principalmente a las viudas y huérfanos de la Marina. La palabra « Marina » incluye al personal civil y militar de la Armada francesa.

La FOSA (Fondation des oeuvres sociales de l’Air), creada en 1936, tiene como misión principal prestar asistencia a las familias del personal de carrera, contratado y jubilado perteneciente al Ejército del Aire o bajo la autoridad de la Dirección General de Aviación Civil (esencialmente el servicio técnico de bases aéreas y meteorología nacional) tras un « accidente de la vida » (enfermedad, accidente, hijo discapacitado, intervención quirúrgica grave, etc.).

Zugunsten der im Einsatz verwundeten Soldaten, ihrer Familien und der Familien der im Kampf gefallenen Soldaten.

Sonntag, 21. Mai 2023, um 16.00 Uhr in der Abteikirche von Saint-Ouen.

Die Rouen Pipe Band und das Blechbläserensemble der Musique des Transmissions

Diese Veranstaltung bietet den Streitkräften die Gelegenheit, die Bevölkerung zu treffen und ihr das reiche Repertoire der Militärmusik vorzustellen, die an der Seite von Künstlern und Musikgruppen aus der Stadt auftritt.

Der Erlös geht an als gemeinnützig anerkannte Vereine :

TERRE FRATERNITÉ ist ein Verein nach dem Gesetz von 1901, dessen Ziel es ist, zusätzlich zu den hervorragenden Maßnahmen der offiziellen Stellen moralische, materielle und finanzielle Unterstützung für die Verwundeten des Heeres, ihre Familien sowie die Familien der im Dienst verstorbenen Soldaten des Heeres zu leisten.

Die 1939 gegründete Entraide Marine (früher ADOSM) richtet sich in erster Linie an Witwen und Waisen der Marine. Der Begriff « Marine » umfasst das zivile und militärische Personal der Marine.

Die FOSA (Fondation des oeuvres sociales de l’Air) wurde 1936 gegründet. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Familien von Berufs- und Vertragspersonal im Ruhestand zu unterstützen, das der Luftwaffe angehört oder der Generaldirektion der Zivilluftfahrt untersteht (vor allem technischer Dienst der Luftwaffenstützpunkte und nationale Meteorologie), und zwar aufgrund eines « Lebensunfalls » (Krankheit, Unfall, behindertes Kind, schwerer chirurgischer Eingriff usw.).

Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité