La chambre des visiteurs #7 – A table 2 Rue Jacques Villon, 20 mai 2023, Rouen.

Le thème retenu pour la 7e édition de La Chambre des visiteurs va permettre de «passer à table». Il s’agit de la table, qu’elle soit à manger ou de jeu, et des expressions qui en parlent. La table est l’endroit où l’on se réunit, on partage, on débat ! Que ce soit à la maison, au bistrot ou dans la salle de réunion. L’art culinaire et la gastronomie française seront mises à l’honneur. D’ailleurs, Rouen est la première et seule ville française, à devenir « ville créative de l’Unesco pour la gastronomie » 2021.

La sélection proposée illustre la grande diversité des collections des musées de la RMM. Et comme à chaque édition, la liste d’œuvres comprend des objets surprenants qui susciteront la curiosité et peut-être le vote : un biberon antique, des vases à boire, de la vaisselle et des couverts d’apparat et bien plus encore… !.

Vendredi 2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. .

2 Rue Jacques Villon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The theme chosen for the 7th edition of The Visitors’ Room will allow us to « go to the table ». It is about the table, whether it is for eating or playing, and the expressions that speak of it. The table is the place where we meet, share and debate! Whether at home, in the bistro or in the meeting room. The culinary art and the French gastronomy will be honored. Moreover, Rouen is the first and only French city to become a « Unesco creative city for gastronomy » in 2021.

The proposed selection illustrates the great diversity of the collections of the MMR museums. And as in every edition, the list of works includes surprising objects that will arouse curiosity and perhaps the vote: an antique baby’s bottle, drinking vases, crockery and cutlery and much more!

¿El tema de la 7ª edición de los Visitantes? Trata de la mesa, ya sea para comer o para jugar, y de las expresiones que hablan de ella. La mesa es el lugar donde la gente se reúne, comparte y debate Ya sea en casa, en el bistró o en la sala de reuniones. Se rendirá homenaje a las artes culinarias y a la gastronomía francesa. Además, Ruán es la primera y única ciudad francesa que se convertirá en « Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO » en 2021.

La selección propuesta ilustra la gran diversidad de las colecciones de los museos MMR. Y como en cada edición, la lista de obras incluye objetos sorprendentes que despertarán la curiosidad y quizás un voto: un biberón antiguo, jarrones para beber, vajillas y cuberterías ¡y mucho más!

Das Thema der siebten Ausgabe von La Chambre des visiteurs lautet « zu Tisch gehen ». Es geht um den Tisch, ob Ess- oder Spieltisch, und um die Ausdrücke, die sich auf ihn beziehen. Der Tisch ist der Ort, an dem man sich versammelt, teilt und diskutiert! Sei es zu Hause, im Bistro oder im Sitzungssaal. Die Kochkunst und die französische Gastronomie werden in den Vordergrund gerückt. Rouen ist übrigens die erste und einzige französische Stadt, die 2021 zur « kreativen Stadt der Gastronomie » der Unesco ernannt wird.

Die vorgeschlagene Auswahl zeigt die große Vielfalt der Sammlungen der Museen der RMM. Und wie bei jeder Ausgabe enthält die Liste der Werke überraschende Objekte, die die Neugierde wecken und vielleicht zur Abstimmung anregen: eine antike Babyflasche, Trinkgefäße, Prunkgeschirr und -besteck und vieles mehr!

