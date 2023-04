L’esclavage se raconte…, 14 mai 2023, Rouen.

Les traces ne sont pas toujours perceptibles et notre regard apprend à s’aiguiser au fur et à mesure des pérégrinations.

Le commerce triangulaire à Rouen et par extension les relations commerciales avec les colonies vont venir s’entrechoquer à travers des récits multiples. Celui du chercheur, guide conférencier, celui de la poétesse, conteuse, celui du citoyen, engagé, celui de la passionnée accompagnée d’un musicien.

A vous de choisir la déambulation qui vous convient, ou de les faire toutes… !

En mode visite : Le rôle de Rouen dans la traite négrière

Une guide conférencière du label Métropole d’art et d’histoire Rouen Normandie, s’appuyant sur les recherches déjà réalisées et sur des recherches en cours dans le cadre de l’exposition vous emmènera sur les traces visibles dans nos rues des enjeux du commerce triangulaire.

Dimanche 14 mai, 25 juin, 23 juillet, 17 septembre à 15h

Rdv au pied du marégraphe, quai Gaston Boulet, Rouen

Gratuit, https://my.weezevent.com/le-role-de-rouen-dans-la-traite-negriere

En mode musique : Balade sur les traces du passé négrier de Rouen

Aurélie Daniel des balades rouennaises, accompagnée du musicien Philippe Gouyer-Montout, dit Philo vous raconte le passé négrier de la ville.

Vendredi 16 juin à 18h30,

Place Henri IV, Rouen

Gratuit, https://my.weezevent.com/balade-sur-les-traces-du-passe-negrier-de-rouen

En mode poésie, conte : Conte-moi Rouen décoloniale

Florence Capron et son acolyte, comédiennes, performeuses, nous emmènent dans une exploration sensible de la question de l’esclavage et de l’« indignité humaine ». Une appréhension poétique qui donne toute sa puissance à la dureté du propos

dimanche 10 septembre à 15h.

Rdv Place du Champ de Mars devant les grilles de la Région, Rouen

Gratuit, https://my.weezevent.com/conte-moi-rouen-decoloniale

En mode militant : Balade décoloniale à Rouen

Les autrices et auteurs du livre « Guide du Rouen colonial » vous proposent une balade qui questionne les traces du passé dans notre ville, nos noms de rue ou nos statues. Un regard ouvert sur les faces sombres de l’histoire rouennaise.

Dimanche 3 septembre à 15h

Rdv : Devant les grilles de l’Hôtel de Région (face à l’esplanade du Champs de Mars), boulevard Gambetta, Rouen

Gratuit / Réservation sur : https://my.weezevent.com/balade-decoloniale-a-rouen.

2023-05-14 à 15:00:00

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The traces are not always perceptible and our eyes learn to sharpen as we wander.

The triangular trade in Rouen and by extension the commercial relations with the colonies will collide through multiple accounts. That of the researcher, guide and lecturer, that of the poetess, storyteller, that of the citizen, engaged, that of the passionate accompanied by a musician.

It’s up to you to choose the walk that suits you, or to do them all… !

In visit mode: The role of Rouen in the slave trade

A guide from the Rouen Normandy Metropolis of Art and History, based on research already carried out and on research in progress within the framework of the exhibition, will take you on a tour of the visible traces of the triangular trade in our streets.

Sunday May 14, June 25, July 23, September 17 at 3pm

Meeting point at the foot of the tide gauge, quai Gaston Boulet, Rouen

Free, https://my.weezevent.com/le-role-de-rouen-dans-la-traite-negriere

In music mode: Stroll in the footsteps of Rouen’s slave trade past

Aurélie Daniel of the Rouen walks, accompanied by musician Philippe Gouyer-Montout, known as Philo, tells you about the city’s slave trade past.

Friday, June 16 at 6:30 pm,

Place Henri IV, Rouen

Free, https://my.weezevent.com/balade-sur-les-traces-du-passe-negrier-de-rouen

In poetry mode, tale : Tell me about decolonial Rouen

Florence Capron and her sidekick, actresses and performers, take us on a sensitive exploration of the question of slavery and « human indignity ». A poetic apprehension that gives all its power to the harshness of the subject

sunday September 10 at 3pm.

Meeting point Place du Champ de Mars in front of the gates of the Region, Rouen

Free, https://my.weezevent.com/conte-moi-rouen-decoloniale

In militant mode: Decolonial stroll in Rouen

The authors of the book « Guide du Rouen colonial » propose a walk that questions the traces of the past in our city, our street names or our statues. An open look at the darker sides of Rouen’s history.

Sunday September 3rd at 3pm

Meeting point: In front of the gates of the Hôtel de Région (opposite the Champs de Mars esplanade), boulevard Gambetta, Rouen

Free / Reservation on : https://my.weezevent.com/balade-decoloniale-a-rouen

Las huellas no siempre son perceptibles y nuestros ojos aprenden a agudizarse a medida que deambulamos.

El comercio triangular en Ruán y, por extensión, las relaciones comerciales con las colonias chocarán a través de múltiples relatos. El del investigador, guía y conferenciante, el de la poetisa, narradora, el del ciudadano, comprometido, el del aficionado acompañado por un músico.

Le toca a usted elegir el paseo que más le convenga, o hacerlos todos… ¡!

En tour mode: El papel de Ruán en la trata de esclavos

Un guía de la Metrópolis Normanda de Arte e Historia de Ruán, basándose en investigaciones ya realizadas y en otras en curso en el marco de la exposición, le llevará a recorrer las huellas visibles de la trata en nuestras calles.

Domingos 14 de mayo, 25 de junio, 23 de julio y 17 de septiembre a las 15.00 horas

Punto de encuentro al pie del mareógrafo, quai Gaston Boulet, Ruán

Gratuito, https://my.weezevent.com/le-role-de-rouen-dans-la-traite-negriere

En modo música: paseo sobre las huellas del pasado esclavista de Ruán

Aurélie Daniel, de los Paseos de Ruán, acompañada por el músico Philippe Gouyer-Montout, conocido como Philo, le habla del pasado esclavista de la ciudad.

Viernes 16 de junio a las 18:30 h,

Plaza Henri IV, Ruán

Gratis, https://my.weezevent.com/balade-sur-les-traces-du-passe-negrier-de-rouen

En modo poesía, cuentacuentos: Háblame del Ruán decolonial

Florence Capron y su compañera, actrices e intérpretes, nos llevan a explorar con sensibilidad la cuestión de la esclavitud y la « indignidad humana ». Una aprehensión poética que da toda su fuerza a la crudeza del tema

domingo 10 de septiembre a las 15.00 h.

Punto de encuentro Place du Champ de Mars frente a las puertas de la Región, Ruán

Gratuito, https://my.weezevent.com/conte-moi-rouen-decoloniale

En modo militante: Paseo decolonial por Ruán

Los autores del libro « Guide du Rouen colonial » proponen un paseo que cuestiona las huellas del pasado en nuestra ciudad, los nombres de nuestras calles o nuestras estatuas. Una mirada abierta a los lados más oscuros de la historia de Ruán.

Domingo 3 de septiembre a las 15:00 h

Punto de encuentro: Frente a las puertas del Hôtel de Région (frente a la explanada de Champs de Mars), bulevar Gambetta, Ruán

Gratuito / Reserva en : https://my.weezevent.com/balade-decoloniale-a-rouen

Die Spuren sind nicht immer erkennbar und unser Blick schärft sich im Laufe der Wanderungen.

Der Dreieckshandel in Rouen und im weiteren Sinne die Handelsbeziehungen mit den Kolonien werden durch mehrere Erzählungen miteinander verknüpft. Die des Forschers und Fremdenführers, die der Dichterin und Erzählerin, die des engagierten Bürgers und die der leidenschaftlichen Frau, die von einem Musiker begleitet wird.

Es liegt an Ihnen, die für Sie passende Wanderung auszuwählen oder alle zu machen… !

Im Besichtigungsmodus: Die Rolle von Rouen im Sklavenhandel

Eine Fremdenführerin mit dem Label Métropole d’art et d’histoire Rouen Normandie wird Sie auf der Grundlage bereits durchgeführter und laufender Recherchen im Rahmen der Ausstellung zu den sichtbaren Spuren in unseren Straßen führen, die auf dem Einsatz des Dreieckshandels beruhen.

Sonntag, 14. Mai, 25. Juni, 23. Juli, 17. September um 15 Uhr

Treffpunkt am Fuße des Marégraphe, Quai Gaston Boulet, Rouen

Kostenlos, https://my.weezevent.com/le-role-de-rouen-dans-la-traite-negriere

En mode musique: Spaziergang auf den Spuren der Sklavenhaltervergangenheit von Rouen

Aurélie Daniel von den Balades Rouennaises erzählt Ihnen in Begleitung des Musikers Philippe Gouyer-Montout, genannt Philo, von der Sklavenhaltervergangenheit der Stadt.

Freitag, den 16. Juni um 18.30 Uhr,

Place Henri IV, Rouen

Kostenlos, https://my.weezevent.com/balade-sur-les-traces-du-passe-negrier-de-rouen

Im Modus Poesie, Märchen : Conte-moi Rouen décoloniale

Florence Capron und ihre Mitstreiterin, Schauspielerinnen und Performerinnen, nehmen uns mit auf eine sensible Erkundung der Sklaverei und der « menschlichen Unwürdigkeit ». Ein poetisches Verständnis, das der Härte des Themas seine ganze Kraft verleiht

sonntag, den 10. September um 15 Uhr.

Treffpunkt: Place du Champ de Mars vor den Toren der Region, Rouen

Kostenlos, https://my.weezevent.com/conte-moi-rouen-decoloniale

Im militanten Modus : Dekolonialer Spaziergang in Rouen

Die Autorinnen und Autoren des Buches « Guide du Rouen colonial » laden Sie zu einem Spaziergang ein, der die Spuren der Vergangenheit in unserer Stadt, unsere Straßennamen oder unsere Statuen hinterfragt. Ein offener Blick auf die dunklen Seiten der Geschichte Rouens.

Sonntag, den 3. September um 15 Uhr

Treffpunkt: Vor den Toren des Hôtel de Région (gegenüber der Esplanade du Champs de Mars), Boulevard Gambetta, Rouen

Kostenlos / Reservierung unter: https://my.weezevent.com/balade-decoloniale-a-rouen

