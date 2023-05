La nuit des musées 115 Boulevard de l’Europe, 13 mai 2023, Rouen.

La Nuit des Musées à l’Atrium : The health of us

Pour ce rendez-vous nocturne incontournable de l’année, l’Atrium se transforme en machine à voyager dans le temps ! Direction le futur pour lever le voile sur les défis que nous réservent l’avenir en matière de santé.

Escape Game – The health of us :

Au travers d’un explore game, incarnez une équipe de recherche dans un monde ravagée par un mystérieux mal. Tentez de découvrir l’origine de celui-ci et de concevoir un remède.

Réservation conseillée.

Départ à 18h30, 20h et 21h30.

Jouer à débattre – L’humain augmenté :

En 2057, les implants oculaires DATAVIZ promettent de changer le monde. Mais une association de consommateurs porte plainte. Venez incarner les jurés, les avocats de la défense et de l’accusation dans ce jeu débat captivant. Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Un jeu conçu par L’Arbre des Connaissances.

En libre accès.

Courts métrages – Santé connectée :

Chut! Les lumières s’éteignent dans l’auditorium transformé en salle de cinéma pour l’occasion. Installez-vous confortablement et plongez dans la santé du futur.

En partenariat avec le Festival Courtivore.

De 20h à 21h..

The Night of the Museums at the Atrium: The health of us

For this unmissable night-time event of the year, the Atrium is transformed into a time machine! Heading to the future, we will lift the veil on the challenges that the future holds for us in terms of health.

Escape Game – The health of us :

Through an explore game, play as a research team in a world ravaged by a mysterious evil. Try to discover the origin of this one and to conceive a remedy.

Reservation recommended.

Departure at 6:30 pm, 8 pm and 9:30 pm.

Play to debate – The augmented human :

In 2057, DATAVIZ eye implants promise to change the world. But a consumer association is filing a complaint. Come and play the role of jurors, defense and prosecution lawyers in this captivating debate game. Who will get to the bottom of the story?

A game designed by L’Arbre des Connaissances.

Free access.

Short films – Connected health :

Shh! The lights go out in the auditorium, which has been transformed into a movie theater for the occasion. Make yourself comfortable and dive into the health of the future.

In partnership with the Courtivore Festival.

From 8 to 9 pm.

La Noche de los Museos en el Atrium: La salud de nosotros

Para esta velada ineludible del año, el Atrium se transforma en una máquina del tiempo Nos dirigimos hacia el futuro para desvelar los retos que nos depara el porvenir en materia de salud.

Juego de Escape – La salud de nosotros :

A través de un juego de exploración, juegue como un equipo de investigación en un mundo asolado por un misterioso mal. Intente descubrir el origen de la enfermedad y encontrar una cura.

Se recomienda reservar.

Salida a las 18.30 h, 20 h y 21.30 h.

Obra a debate – El humano aumentado :

En 2057, los implantes oculares DATAVIZ prometen cambiar el mundo. Pero una asociación de consumidores presenta una denuncia. Ven y juega a ser jurado, abogado defensor y abogado acusador en este apasionante juego de debate. ¿Quién llegará al fondo de la historia?

Un juego diseñado por L’Arbre des Connaissances.

Acceso gratuito.

Cortometrajes – Salud conectada :

¡Shh! Las luces se apagan en el auditorio, transformado en sala de cine para la ocasión. Póngase cómodo y sumérjase en la salud del futuro.

En colaboración con el Festival Courtivore.

De 20:00 a 21:00 h.

Die Nacht der Museen im Atrium: The health of us

Für diese unumgängliche nächtliche Veranstaltung des Jahres verwandelt sich das Atrium in eine Zeitmaschine! Gehen Sie in die Zukunft, um den Schleier über den Herausforderungen zu lüften, die die Zukunft im Bereich der Gesundheit für uns bereithält.

Escape Game – The health of us :

In einem Explore Game schlüpfen Sie in die Rolle eines Forschungsteams in einer Welt, die von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht wird. Versuchen Sie, den Ursprung der Krankheit zu finden und ein Heilmittel zu entwickeln.

Eine Reservierung wird empfohlen.

Abfahrt um 18:30, 20:00 und 21:30 Uhr.

Spielen und diskutieren – Der augmentierte Mensch :

Im Jahr 2057 versprechen die DATAVIZ-Augenimplantate, die Welt zu verändern. Doch eine Verbraucherorganisation erhebt Klage. Schlüpfen Sie in diesem fesselnden Debattierspiel in die Rolle der Geschworenen, der Verteidiger und der Anwälte der Anklage. Wer wird das Ende der Geschichte erfahren?

Ein von L’Arbre des Connaissances entwickeltes Spiel.

Frei zugänglich.

Kurzfilme – Vernetzte Gesundheit :

Pssst! Die Lichter im Auditorium, das für diesen Anlass in einen Kinosaal verwandelt wurde, gehen aus. Machen Sie es sich bequem und tauchen Sie ein in die Gesundheit der Zukunft.

In Zusammenarbeit mit dem Courtivore Festival.

Von 20:00 bis 21:00 Uhr.

