Cimetiète monumental illuminé Rue du Mesnil Grémichon, 12 mai 2023, Rouen.

Visite nocturne à la bougie.

Quoi de mieux que l’intimité de la nuit pour partir à la rencontre de grands noms locaux qui reposent dans ce « Père Lachaise rouennais ». Entre art funéraire, promenade au son des histoires d’ici et lumière de nos bougies, nous passerons un moment suspendu, hors du temps..

2023-05-12 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-12 21:00:00. .

Rue du Mesnil Grémichon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Night visit by candlelight.

What could be better than the intimacy of the night to meet the great local names who rest in this « Père Lachaise of Rouen ». Between funerary art, a walk to the sound of local stories and the light of our candles, we will spend a moment suspended, out of time.

Visita a la luz de las velas.

Qué mejor que la intimidad de la noche para ir al encuentro de los grandes nombres locales que están enterrados en este « Père Lachaise de Rouen ». Entre arte funerario, un paseo al son de las historias locales y la luz de nuestras velas, pasaremos un momento suspendidos, fuera del tiempo.

Nächtlicher Rundgang bei Kerzenlicht.

Was gibt es Besseres als die Intimität der Nacht, um die großen lokalen Namen zu treffen, die in diesem « Père Lachaise von Rouen » ruhen? Zwischen Bestattungskunst, einem Spaziergang zu den Klängen der Geschichten von hier und dem Licht unserer Kerzen werden wir einen Moment in der Schwebe, außerhalb der Zeit, verbringen.

