Festival Courtivore (Acte 2) 28 Rue de la République, 12 mai 2023, Rouen.

Avec plus de 1100 films reçus pour cette 22ème édition, le temps est venu de vous en partager un échantillon, à savoir 18 courts métrages en compétition lors des 3 actes au Cinéma Ariel. Le public votera lors de chaque acte pour deux de ses courts-métrages favoris et les finalistes seront diffusés au cinéma Omnia avant d’élire le grand gagnant.

Le vote du public qualifiera pour la finale du festival, 2 films sur les 6 diffusés dans cet acte.

Bitume de Léo Blandino France – Fiction – 26 min

Le mobilier de Mehdi Pierret Belgique – Fiction – 15 min

Bolide de Juliette Gilot France – Fiction – 17 min

Les dents du bonheur de Joséphine Darcy Hopkins France – Fiction – 25 min

Ice merchants de Joao Gonzales Portugal / France / Royaume-uni – Animation – 13 min

Ville éternelle de Garance Kim France – Fiction – 19 min.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . .

28 Rue de la République

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



With more than 1100 films received for this 22nd edition, the time has come to share with you a sample of them, namely 18 short films in competition during the 3 acts at the Ariel Cinema. The public will vote during each act for two of their favorite short films and the finalists will be screened at the Omnia cinema before electing the grand winner.

The public vote will qualify for the final of the festival, 2 films out of the 6 screened in this act.

Bitume by Léo Blandino France – Fiction – 26 min

Le mobilier by Mehdi Pierret Belgium – Fiction – 15 min

Bolide by Juliette Gilot France – Fiction – 17 min

Les dents du bonheur by Joséphine Darcy Hopkins France – Fiction – 25 min

Ice merchants by Joao Gonzales Portugal / France / United Kingdom – Animation – 13 min

Ville éternelle by Garance Kim France – Fiction – 19 min

Con más de 1100 películas recibidas para esta 22ª edición, ha llegado el momento de compartir con ustedes una muestra de ellas, concretamente 18 cortometrajes a concurso durante los 3 actos en el cine Ariel. El público votará durante cada acto por dos de sus cortometrajes favoritos y los finalistas se proyectarán en el cine Omnia antes de elegir al ganador.

El voto del público clasificará 2 películas de las 6 proyectadas en este acto para la final del festival.

Bitume de Léo Blandino Francia – Ficción – 26 min

Le mobilier de Mehdi Pierret Bélgica – Ficción – 15 min

Bolide de Juliette Gilot Francia – Ficción – 17 min

Les dents du bonheur de Joséphine Darcy Hopkins Francia – Ficción – 25 min

Ice merchants de Joao Gonzales Portugal / Francia / Reino Unido – Animación – 13 min

Ville éternelle de Garance Kim Francia – Ficción – 19 min

Mit mehr als 1100 Filmen, die für diese 22. Ausgabe eingereicht wurden, ist es an der Zeit, Ihnen eine Auswahl zu zeigen: 18 Kurzfilme, die in drei Akten im Ariel-Kino konkurrieren. Das Publikum stimmt in jedem Akt für zwei seiner Lieblingsfilme ab, und die Finalisten werden im Kino Omnia vorgeführt, bevor der große Gewinner gekürt wird.

Durch die Abstimmung des Publikums werden zwei der sechs Filme, die in diesem Akt gezeigt werden, für das Finale des Festivals qualifiziert.

Bitume von Léo Blandino Frankreich – Spielfilm – 26 Min

Le mobilier von Mehdi Pierret Belgien – Spielfilm – 15 min

Bolide von Juliette Gilot Frankreich – Spielfilm – 17 min

Les dents du bonheur von Joséphine Darcy Hopkins Frankreich – Spielfilm – 25 min

Ice merchants von Joao Gonzales Portugal / Frankreich / Vereinigtes Königreich – Animation – 13 min

Ville éternelle von Garance Kim Frankreich – Spielfilm – 19 min

Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité