Braderie de Printemps, 10 mai 2023, Rouen.

Rendez-vous incontournable des accros du shopping. La Braderie de Printemps fait peau neuve cette année avec un nouvel organisateur : l’Office du Commerce et de l’Artisanat.

La braderie dure maintenant 3 jours le vendredi, samedi et dimanche..

Vendredi 2023-05-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 19:00:00. .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



An unmissable event for shopaholics. The Braderie de Printemps has a new look this year with a new organizer: the Office du Commerce et de l?Artisanat.

The braderie now lasts 3 days on Friday, Saturday and Sunday.

Una cita ineludible para los amantes de las compras. La Braderie de Printemps se renueva este año con un nuevo organizador: la Office du Commerce et de l’Artisanat.

La braderie dura ahora 3 días, viernes, sábado y domingo.

Ein Muss für alle Shoppingbegeisterten. Die Frühjahrsbraderie erstrahlt dieses Jahr in neuem Glanz und hat einen neuen Organisator: das Office du Commerce et de l’Artisanat (Amt für Handel und Handwerk).

Die Braderie dauert nun drei Tage, nämlich Freitag, Samstag und Sonntag.

Mise à jour le 2023-03-09 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité