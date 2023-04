Kayak en Seine au départ de Rouen Canoë Club Normand, 6 mai 2023, Rouen.

Cette balade nautique en kayak biplace ou monoplace vous mènera à la rencontre des rives et paysages de la Seine. Ouvrez l’œil ! Vous apercevrez martins pêcheurs, hérons cendrés et observerez le vol des cormorans près d’Amfreville-la-Mi-Voie. Vous naviguerez entre le Pré au Loup avec sa belle vue sur la côte Sainte-Catherine et la cathédrale de Rouen. Isabelle sera votre accompagnatrice le temps de cette balade.

A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire.

Tarifs : 20€/pers..

2023-05-06 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-06 12:00:00. .

Canoë Club Normand Espace Jacques Anquetil

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



This nautical trip in a two-seater or single-seater kayak will take you to the banks and landscapes of the Seine. Open your eyes! You will see kingfishers, grey herons and observe the flight of cormorants near Amfreville-la-Mi-Voie. You will sail between the Pré au Loup with its beautiful view on the Sainte-Catherine coast and the Rouen cathedral. Isabelle will be your guide during this trip.

From 10 years old.

Reservation required.

Price : 20€ /pers.

Este paseo náutico en kayak biplaza o monoplaza le llevará a las orillas y paisajes del Sena. ¡Abra bien los ojos! Verá martines pescadores, garzas reales y observará el vuelo de los cormoranes cerca de Amfreville-la-Mi-Voie. Navegará entre el Pré au Loup, con su hermosa vista sobre la costa de Sainte-Catherine, y la catedral de Rouen. Isabelle será su guía durante toda la travesía.

A partir de 10 años.

Reserva obligatoria.

Precio: 20€/persona.

Diese Wassertour im Zweier- oder Einer-Kajak führt Sie zu den Ufern und Landschaften der Seine. Halten Sie die Augen offen! Sie sehen Eisvögel, Graureiher und beobachten den Flug der Kormorane in der Nähe von Amfreville-la-Mi-Voie. Sie werden zwischen dem Pré au Loup mit seiner schönen Aussicht auf die Côte Sainte-Catherine und der Kathedrale von Rouen navigieren. Isabelle ist Ihre Begleiterin für die Dauer dieses Ausflugs.

Ab einem Alter von 10 Jahren.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Tarife: 20?/Pers.

Mise à jour le 2023-03-08 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité