W&C 1 Rue Paul Baudouin, 5 mai 2023, Rouen.

Et si un matin, vous vous réveilliez seul.e, enfermé.e dans des toilettes publiques, ne sachant ni comment, ni pourquoi, ni par qui.

William, chef d’entreprise cynique et égoïste fête un nouveau contrat à plusieurs millions d’euros avec ses amis dans un bar. Le lendemain matin, il se réveille dans des W&C publiques, seul et enfermé. Il ne se souvient absolument de rien.

Il va vivre les heures les plus longues de sa vie. Mais aussi les plus folles…

Un huis-clos déjanté !.

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . .

1 Rue Paul Baudouin Théâtre de l’Almendra

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



What if one morning you woke up alone, locked in a public toilet, not knowing how, why or by whom?

William, a cynical and egotistical businessman, is celebrating a new multi-million euro contract with his friends in a bar. The next morning, he wakes up in a public W&C, alone and locked up. He remembers absolutely nothing.

He will live the longest hours of his life. But also the craziest…

A crazy huis-clos !

¿Qué pasaría si una mañana te despertaras solo, encerrado en un baño público, sin saber cómo, por qué ni por quién?

William, un empresario cínico y egoísta, está celebrando un nuevo contrato multimillonario con sus amigos en un bar. A la mañana siguiente se despierta en un W&C público, solo y encerrado. No recuerda absolutamente nada.

Va a vivir las horas más largas de su vida. Pero también las más locas…

¡Un loco espectáculo ante la cámara!

Was wäre, wenn Sie eines Morgens allein aufwachen, in einer öffentlichen Toilette eingesperrt sind und nicht wissen, wie, warum oder von wem.

William, ein zynischer und egoistischer Unternehmer, feiert mit seinen Freunden in einer Bar einen neuen Vertrag im Wert von mehreren Millionen Euro. Am nächsten Morgen wacht er in einem öffentlichen W&C auf, allein und eingesperrt. Er kann sich an absolut nichts erinnern.

Ihm stehen die längsten Stunden seines Lebens bevor. Aber auch die verrücktesten…

Ein verrücktes W&C!

