La Route du Livre, 5 mai 2023, Rouen.

La Route du livre propose, lors d’une journée conviviale placée sous le signe de la création, d’aller à la rencontre d’artistes, scénaristes, auteurs, et illustrateurs qui seront présents dans chaque librairie du centre ville.

Le public pourra déambuler de l’une à l’autre, se faire dédicacer un livre, échanger

avec les auteurs, sans oublier de se faire tamponner sa carte pour gagner des cadeaux.

Liste des librairies indépendantes participantes :

• FUNAMBULES – Librairie Spécialisée BD, 55 rue Jeanne d’Arc

• AU GRAND NULLE PART – Librairie Spécialisée BD, 102 rue du Général Leclerc

• LUMIÈRE D’AOÛT – Librairie Spécialisée BD, 7 rue de l’école

• LIBRAIRIE LA TONNE – Librairie Généraliste – 11 rue St Vivien

• L’ARMITIERE – Librairie Généraliste, 66 rue Jeanne d’Arc

• LE BAZAR DU BIZARRE – Librairie manga Comics, 38 rue aux Ours

• LES GRIMOIRES DE MORGANE – Librairie fantastique, 74 rue de la République

• LIBRAIRIE ROLLON – Librairie Occasion, 26 rue Saint Romain.

The Route du livre proposes, during a convivial day placed under the sign of creation, to go to meet artists, scriptwriters, authors, and illustrators who will be present in each bookshop of the city center.

The public will be able to stroll from one to the other, to be signed a book, to exchange

with the authors, without forgetting to stamp his card to win gifts.

List of participating independent bookstores:

? FUNAMBULES – Bookstore specialized in comics, 55 rue Jeanne d?Arc

? AU GRAND NULLE PART – Bookstore specialized in comics, 102 rue du Général Leclerc

? LUMIÈRE D?AOÛT ? Comic bookstore, 7 rue de l?école

? LA TONNE BOOKSTORE – General bookstore – 11 rue St Vivien

? L?ARMITIERE ? General bookshop, 66 rue Jeanne d?Arc

? LE BAZAR DU BIZARRE – Manga Comics bookstore, 38 rue aux Ours

? LES GRIMOIRES DE MORGANE – Fantasy bookstore, 74 rue de la République

? LIBRAIRIE ROLLON – Used bookstore, 26 rue Saint Romain

La Ruta del Libro propone, durante una jornada de convivencia bajo el signo de la creación, ir al encuentro de artistas, guionistas, autores e ilustradores que estarán presentes en cada librería del centro de la ciudad.

El público podrá deambular de una librería a otra, conseguir que le firmen un libro, charlar con los autores y

con los autores, sin olvidar sellar sus tarjetas para ganar regalos.

Lista de librerías independientes participantes:

? FUNAMBULES – Librería especializada en cómics, 55 rue Jeanne d’Arc

? AU GRAND NULLE PART – Librería especializada en cómics, 102 rue du Général Leclerc

? LUMIÈRE D’AOÛT ? Librería de cómics, 7 rue de l’école

? LA TONNE BOOKSTORE – Librería general – 11 rue St Vivien

? L’ARMITIERE ? Librería general, 66 rue Jeanne d’Arc

? LE BAZAR DU BIZARRE – Librería Manga Comics, 38 rue aux Ours

? LES GRIMOIRES DE MORGANE – Librería de fantasía, 74 rue de la République

? LIBRAIRIE ROLLON – Librería de segunda mano, 26 rue Saint Romain

Die Route du livre bietet die Möglichkeit, an einem geselligen Tag im Zeichen der Kreativität Künstler, Drehbuchautoren, Autoren und Illustratoren zu treffen, die in jeder Buchhandlung im Stadtzentrum anwesend sein werden.

Das Publikum kann von einer zur anderen schlendern, sich ein Buch signieren lassen, sich mit

sie können sich auch mit den Autoren unterhalten und ihre Karte abstempeln lassen, um Geschenke zu gewinnen.

Liste der teilnehmenden unabhängigen Buchhandlungen :

? FUNAMBULES – Spezialisierte Comic-Buchhandlung, 55 rue Jeanne d’Arc

? AU GRAND NULLE PART – Spezialisierte Comic-Buchhandlung, 102 rue du Général Leclerc

? LICHT DES AUGUST ? Buchhandlung mit Schwerpunkt Comics, 7 rue de l’école

? LIBRAIRIE LA TONNE – Allgemeiner Buchladen – 11 rue St Vivien

? L’ARMITIERE ? Allgemeine Buchhandlung – 66 rue Jeanne d’Arc

? LE BAZAR DU BIZARRE – Buchhandlung für Manga und Comics, 38 rue aux Ours

? LES GRIMOIRES DE MORGANE – Fantasy-Buchhandlung, 74 rue de la République ?

? LIBRAIRIE ROLLON – Gebrauchtbuchhandlung, 26 rue Saint Romain

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité