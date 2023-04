Abracadabra Rouen ! Rue Louis Ricard, 21 avril 2023, Rouen.

En famille, venez jongler entre l’Histoire de Rouen et les tours de magie !

Points clés :

Tours de magie

Histoire de Rouen

Insolite

En famille

Votre guide est magicien. Vous plongerez avec lui dans l’histoire de sa famille et revivrez l’histoire de Rouen à travers les yeux de ses ancêtres. Magiciens, jongleurs et bateleurs vous emmèneront arpenter le passé de la ville, de la construction de ses châteaux aux fêtes médiévales, et à la vie de cour, le tout agrémenté de tours de magie instructifs et participatifs..

2023-04-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-21 16:30:00. .

Rue Louis Ricard

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



With your family, come and juggle between the History of Rouen and magic tricks!

Key points :

Magic tricks

History of Rouen

Unusual

In family

Your guide is a magician. You will plunge with him into the history of his family and relive the history of Rouen through the eyes of his ancestors. Magicians, jugglers and jugglers will take you on a tour of the city’s past, from the construction of its castles to medieval festivals and court life, all enhanced by instructive and participative magic tricks.

¡Venga a hacer malabarismos en familia entre la historia de Ruán y trucos de magia!

Puntos clave :

Trucos de magia

Historia de Ruán

Insólito

En familia

Su guía es mago. Se sumergirá con él en la historia de su familia y revivirá la historia de Ruán a través de los ojos de sus antepasados. Magos, malabaristas y prestidigitadores le llevarán a recorrer el pasado de la ciudad, desde la construcción de sus castillos hasta las fiestas medievales y la vida en la corte, todo ello amenizado con instructivos y participativos trucos de magia.

Jonglieren Sie mit der ganzen Familie zwischen der Geschichte von Rouen und Zaubertricks!

Schlüsselpunkte :

Zaubertricks

Geschichte von Rouen

Ungewöhnlich

Mit der Familie

Ihr Reiseleiter ist ein Zauberer. Mit ihm tauchen Sie in die Geschichte seiner Familie ein und erleben die Geschichte von Rouen durch die Augen seiner Vorfahren. Zauberer, Jongleure und Gaukler nehmen Sie mit auf einen Streifzug durch die Vergangenheit der Stadt, vom Bau der Schlösser über mittelalterliche Feste bis hin zum Leben am Hofe, alles garniert mit lehrreichen und mitreißenden Zaubertricks.

