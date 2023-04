La Dentelle de Saint-Maclou Place Barthélemy, 16 avril 2023, Rouen.

Une expérience insolite qui permet de se plonger dans les spectaculaires détails sculptés de ce monument phare du centre-ville.

Points clés :

Nouveau

Expérience

Insolite

En famille

Loin d’être la plus grande ou la plus haute église de Rouen, Saint-Maclou est sûrement la plus élégante. Découvrez sa façade tout en dentelle et son architecture grâce à des expériences ludiques et percez les secrets de sa beauté.

En famille ou entre amis, appréhendez de manière insolite un chef-d’œuvre flamboyant en utilisant vos sens et votre âme d’artiste..

2023-04-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-16 17:00:00. .

Place Barthélemy

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



An unusual experience that allows you to immerse yourself in the spectacular sculpted details of this landmark downtown monument.

Key points:

New

Experience

Unusual

With the family

Far from being the largest or the highest church in Rouen, Saint-Maclou is surely the most elegant. Discover its lacy facade and its architecture through playful experiments and discover the secrets of its beauty.

With your family or friends, discover a flamboyant masterpiece in an unusual way using your senses and your artistic soul.

Una experiencia insólita que le permitirá sumergirse en los espectaculares detalles esculpidos de este emblemático monumento del centro de la ciudad.

Puntos clave:

Nuevo

Experiencia

Insólito

En familia

Lejos de ser la iglesia más grande o más alta de Ruán, Saint-Maclou es seguramente la más elegante. Descubra su fachada de encaje y su arquitectura a través de experimentos lúdicos y descubra los secretos de su belleza.

En familia o entre amigos, descubra una obra maestra flamígera de una forma insólita utilizando sus sentidos y su alma artística.

Eine ungewöhnliche Erfahrung, bei der man in die spektakulären geschnitzten Details dieses Vorzeigedenkmals im Stadtzentrum eintauchen kann.

Schlüsselpunkte :

Neue

Erfahrung

Ungewöhnlich

In der Familie

Saint-Maclou ist bei weitem nicht die größte oder höchste Kirche in Rouen, aber sicherlich die eleganteste. Entdecken Sie ihre spitzenbesetzte Fassade und ihre Architektur mithilfe von spielerischen Experimenten und lüften Sie die Geheimnisse ihrer Schönheit.

Mit der Familie oder mit Freunden können Sie auf ungewöhnliche Weise ein flammendes Meisterwerk entdecken und dabei Ihre Sinne und Ihre künstlerische Ader einsetzen.

