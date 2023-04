L’Aître Saint-Maclou insolite 186 Rue Martainville, 16 avril 2023, Rouen.

Visite de ce lieu fascinant suivie d’une initiation à la céramique

Points clés :

Créez de vos mains !

Entrez dans la peau d’un artiste de la céramique

Visite d’un lieu historique et impressionnant

Ouvrez grands les yeux sur les décors macabres de cet ancien ossuaire du XVIème siècle devenu cimetière, école et lieu de vie. Votre guide vous en révèlera toutes les métamorphoses.

Initiez-vous ensuite, dans la Galerie des Arts du feu, au modelage de l’argile entre les mains d’un artisan passionné. Vous repartirez avec votre création à l’issue de la séance.

Durée : 1h de visite guidée + 1h30 d’atelier.

2023-04-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-16 17:30:00. .

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Visit of this fascinating place followed by an initiation to ceramics

Key points :

Create with your hands!

Step into the shoes of a ceramic artist

Visit of a historical and impressive place

Open your eyes wide to the macabre decorations of this former 16th century ossuary that became a cemetery, a school and a place to live. Your guide will reveal to you all the metamorphoses.

Then, in the Fire Arts Gallery, you will be introduced to clay modeling by a passionate craftsman. You will leave with your creation at the end of the session.

Duration: 1h guided tour + 1h30 workshop

Visita de este fascinante lugar seguida de una introducción a la cerámica

Puntos clave :

Crear con las manos

Póngase en la piel de un artista ceramista

Visita de un lugar histórico e impresionante

Abra bien los ojos a las macabras decoraciones de este antiguo osario del siglo XVI que se ha convertido en cementerio, escuela y lugar de vida. Su guía le desvelará todas las metamorfosis.

A continuación, en la Galería de las Artes del Fuego, se iniciará en el modelado de arcilla de la mano de un entusiasta artesano. Al final de la sesión, se irá con su propia creación.

Duración: 1h de visita guiada + 1h30 de taller

Besichtigung dieses faszinierenden Ortes mit anschließender Einführung in die Keramikherstellung

Schlüsselpunkte:

Schaffen Sie mit Ihren Händen!

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Keramikkünstlers

Besuch eines historischen und beeindruckenden Ortes

Öffnen Sie Ihre Augen weit für die makabren Dekorationen dieses ehemaligen Beinhauses aus dem 16. Jahrhundert, das zum Friedhof, zur Schule und zum Ort des Lebens wurde. Ihr Führer wird Ihnen alle Metamorphosen offenbaren.

In der Galerie der Feuerkünste können Sie sich von einem passionierten Handwerker in die Kunst des Tonmodellierens einführen lassen. Am Ende der Führung nehmen Sie Ihr eigenes Werk mit nach Hause.

Dauer: 1 Stunde Führung + 1,5 Stunden Workshop

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité