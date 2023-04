Dégustation Fromages & Vins dans une taverne Jardin d’Albane, 14 avril 2023, Rouen.

Dégustation des fromages et vins dans une taverne typique du centre historique de Rouen.

Accompagné d’un fromager passionné, découvrez les meilleurs fromages de Normandie et d’ailleurs. A chaque fromage une anecdote historique et un accord gustatif pour éveiller vos papilles !

Rencontre devant le lieu de la dégustation « La taverne St Amant ».

Présentation de ce lieu typique et emblématique de la ville.

Après une courte présentation de tous nous commencerons à explorer les terroirs français à travers la carte de France.

La dégustation de chaque fromage accompagné d’une boisson et autres mets peut commencer. Un tour de table est effectué pour que chaque convive donne son avis sur le fromage et le choix de l’accord. Nous pourrons partager nos impressions et sensations gustatives.

Un petit livret où noter impressions et souvenirs sera délivré avant de nous séparer.

Une pièce du restaurant, et une terrasse chauffée vous attend pour passer un moment de convivialité ensemble.

5 délicieux fromages avec les pains qui s’accordent le mieux à vos fromages.

Vins, bières, Jus, eau Un petit livret fourni pour conserver vos goûts, découvertes et conseils de dégustations.

Durée : 1h30

Soirée non privative (jusqu’à 8 participants)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

2023-04-14 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-14 20:00:00. .

Jardin d’Albane Rue Georges Lanfry, Rouen, France

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Cheese and wine tasting in a typical tavern in the historical center of Rouen.

Accompanied by a passionate cheesemaker, discover the best cheeses of Normandy and elsewhere. For each cheese, a historical anecdote and a tasteful pairing to awaken your taste buds!

Meeting in front of the tasting place « La taverne St Amant ».

Presentation of this typical and emblematic place of the city.

After a short presentation of all we will start to explore the French terroirs through the map of France.

The tasting of each cheese accompanied by a drink and other dishes can begin. A round table discussion is held so that each guest can give their opinion on the cheese and the choice of pairing. We can share our impressions and taste sensations.

A small booklet in which to note impressions and memories will be delivered before we part.

A room of the restaurant, and a heated terrace awaits you to spend a moment of conviviality together.

5 delicious cheeses with the breads that best match your cheeses.

Wines, beers, juices, water A small booklet provided to keep your tastes, discoveries and tasting tips.

Duration : 1h30

Non-private evening (up to 8 participants)

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation

Degustación de quesos y vinos en una taberna típica del centro histórico de Ruán.

Acompañado por un quesero apasionado, descubra los mejores quesos de Normandía y de otros lugares. Cada queso tiene su propia anécdota histórica y un sabroso maridaje para despertar sus papilas gustativas

Encuentro frente al local de degustación « La taverne St Amant ».

Presentación de este lugar típico y emblemático de la ciudad.

Tras una breve presentación de cada uno, comenzaremos a explorar los terruños franceses a través del mapa de Francia.

Se inicia la degustación de cada queso acompañado de una bebida y otros platos. Se hace una ronda por la mesa para que cada invitado dé su opinión sobre el queso y la elección del maridaje. Podemos compartir nuestras impresiones y sensaciones gustativas.

Antes de separarnos, se entregará un pequeño cuadernillo en el que anotar impresiones y recuerdos.

Una sala en el restaurante y una terraza climatizada le esperan para pasar juntos un momento de convivencia.

5 deliciosos quesos con los panes que mejor vayan con sus quesos.

Vinos, cervezas, zumos, agua Un pequeño folleto proporcionado para conservar sus gustos, descubrimientos y consejos de degustación.

Duración: 1h30

Velada no privada (hasta 8 participantes)

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación

Käse- und Weinverkostung in einer typischen Taverne im historischen Zentrum von Rouen.

In Begleitung eines passionierten Käsers entdecken Sie die besten Käsesorten der Normandie und anderer Länder. Zu jedem Käse eine historische Anekdote und eine geschmackliche Übereinstimmung, um Ihre Geschmacksknospen zu wecken!

Treffen Sie sich vor dem Ort der Verkostung « La taverne St Amant ».

Vorstellung dieses typischen und emblematischen Ortes der Stadt.

Nach einer kurzen Vorstellung aller beginnen wir mit der Erkundung des französischen Terroirs anhand der Karte von Frankreich.

Die Verkostung jedes Käses zusammen mit einem Getränk und anderen Speisen kann beginnen. Es wird eine Tischrunde durchgeführt, damit jeder Gast seine Meinung zum Käse und zur Wahl der Kombination äußern kann. So können wir unsere Eindrücke und Geschmacksempfindungen austauschen.

Ein kleines Büchlein, in das man Eindrücke und Erinnerungen eintragen kann, wird ausgehändigt, bevor wir uns trennen.

Ein Raum des Restaurants und eine beheizte Terrasse erwarten Sie, um gemeinsam einen geselligen Moment zu verbringen.

5 köstliche Käsesorten mit Brotsorten, die am besten zu Ihrem Käse passen.

Weine, Biere, Säfte, Wasser Ein kleines Heftchen wird bereitgestellt, um Ihre Geschmäcker, Entdeckungen und Verkostungstipps festzuhalten.

Dauer: 1,5 Stunden

Nicht-privater Abend (bis zu 8 Teilnehmer)

Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden

