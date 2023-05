IDAHOT 2023 ROUEN illumination de la tour des archives Rouen quai Jean-Moulin., 17 mai 2023 20:30, Rouen.

Le département de la Seine-Maritime va illuminer la tour des archives aux couleurs de l’arc en ciel le mercredi 17 mai 2023 pour la journée de l’IDAHOT. Mercredi 17 mai, 20h30 1

Bonjour à vous,

Le département de la Seine-Maritime va illuminer la tour des archives aux couleurs de l’arc en ciel le mercredi 17 mai 2023 pour la journée de l’IDAHOT.

https://www.may17mai.com/

A ce jour :

La DILCRA et Yohann ROSZEWITCH – Conseiller «Lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT https://www.dilcrah.fr/

Comité IDAHOT FRANCE- Délégué Normandie : Frédéric Lefèvre-Hautemer https://www.lgbtphobies.org/bureau-de-la-journe-internationale-contre-l-homophobie-et-la-transphobie-en-france-idahot-2023-contre-les-lgbt-phobies.html

La fondation émergence, https://www.fondationemergence.org/

FLAG, https://www.flagasso.com/

Coming-out, Elbeuf

Collectif Phoenix, Dieppe

Archimède Films, Bihorel : https://archimedefilms.wixsite.com/archimede-films/presentation

Bi’Cause, GreyPride ainsi que le RAVAD https://ravad.org/

L’association Les « OubliéEs » de la mémoire prend le relais avec le collectif ARCHIPEL pour que la journée du 17 mai ou journée IDAHOT soit une journée de visibilité des luttes contre l’homophobie et la transphobie.

Allié-e-s pour l’Adelphité et l’Altérité.

Le collectif ARCHIPEL est implanté en Normandie, plus particulièrement dans le département de la Seine-Maritime et sur la métropole de Rouen.

Dénomination de ARCHIPEL

Atelier Régional de Lutte Contre la Haine anti LGBT, l’Intolérance, Pour l’Egalite et la Laïcité

Abréviation : ARCHIPE3L Seine Normandie

« L’atelier a pour but la lutte contre : la haine anti LGBT et le sexisme, Ia promotion de l’égalité pour les homosexuel-le-s, les bisexuel-le-s et les transgenres.

Lutter contre l’isolement des lesbiennes, gays, bisexuel-le-s & transgenres ; favoriser le dialogue social, la visibilité et la pluralité des expressions des lesbiennes, gays, bisexuel-le-s & transgenres dans le respect des diversités de pensée et de vécu ; lutter contre les discriminations dont ils font l’objet, notamment pour différence physique, sexuelle, raciale, ethnique, sociale, économique, spirituelle et philosophique.

L’atelier s’engage à promouvoir par toutes ses formes la journée du ‘’17 mai’’ ou journée de l’IDAHOT. »

Je suis à votre disposition pour toute question complémentaire.

Bien à vous.

Frédéric.

Référent du collectif ARCHIPE3L

Les « OubliéEs » de la mémoire

Association Civile Homosexuelle du Devoir de Mémoire

Frédéric LEFEVRE-HAUTEMER

Délégué Territorial Normandie

06 65 37 10 70

normandie@devoiretmemoire.org

Siège national :

c/Fondation pour la Mémoire de la Déportation

30, boulevard des Invalides – 75007 PARIS

https://www.facebook.com/LesOublieEsDeLaMemoire

Rouen quai Jean-Moulin. Tour des aechives Quai Jean-Moulin Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime