ÉCRIRE ROUEN, atelier d’écriture collectif pour enfants et pour adultes, à ciel ouvert Place du Vieux Marché Rouen, 5 novembre 2022 10:00, Rouen. Samedi 5 novembre, 10h00 Sur place 25 euros http://www.servi-plume.fr, servi.plume@gmail.com, 06.45.74.63.94

Atelier d’écriture à ciel ouvert, départ en centre ville, place du Vieux Marché ! Ouvert à toutes et tous! C’est à l’occasion d’une promenade rouennaise automnale que nous prendrons le temps d’entendre, d’observer, de goûter et de mettre en mots notre jolie ville ! Surprise : pause cosy et gourmande incluse dans le parcours. Pour participer, merci de vous inscrire par mail (servi.plume@gmail.com), par téléphone (06.45.74.63.94) Place du Vieux Marché Rouen Place du Vieux Marché 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime samedi 5 novembre – 10h00 à 12h00

Age minimum 7 Age maximum 99

