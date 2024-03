Rouen libérée ! Rouen, samedi 31 août 2024.

Rouen libérée ! Rouen Seine-Maritime

Samedi

80 ans après la libération de la ville, le Donjon de Rouen remonte le temps jusqu’en 1944 pour un week-end. Mitrailleuse, jeep, moto, armes et équipements militaires plongeront le public jusque sur la ligne de front. Cet évènement sera aussi l’occasion de découvrir toute la culture que les Américains et les Canadiens ont amené dans leur paquetage. Dans une ambiance de liesse qui gagnera le Donjon et son quartier, chacun pourra ainsi vibrer au rythme de concerts jazz et de bals swing.

Ce week-end de reconstitution historique prend place au cœur même du donjon médiéval de la ville de Rouen transformé en bunker par l’armée allemande en 1944. Le monument porte encore les traces de peinture de camouflage à l’extérieur ainsi qu’une dalle en béton armé au dernier étage destinée à protéger les occupants des bombardements.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 10:00:00

fin : 2024-09-01 19:00:00

Rue du Donjon

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie reservation@donjonderouen.com

