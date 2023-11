Asgeir Le 106 – Club, 17 novembre 2023, ROUEN.

Transmission (L-R-2022-001554/55/56) présente : ce concert. En 2014 et à seulement 20 ans, Ásgeir sort In The Silence et devient le premier Islandais à connaître un tel succès pour un premier album. Composé de 10 titres, ce projet reprend une folk puisée au fond de l’âme et soutenue par des paroles pensées par son père. Après avoir écumé les scènes du monde entier, Ásgeir revient par la suite avec un changement de direction artistique pour son album Afterglow. Tout y est plus soul, plus R&B, on y retrouve même des influences gospel. Les ombres de Bon Iver, James Blake et Anohni y sont omniprésentes… Pouvant jouer sur tous les tableaux ou presque et à l’aube de fêter ses 10 ans de carrière, l’Islandais n’a jamais cessé de repousser ses propres limites sans pour autant ne jamais abandonner sa pop-folk tant chérie. Avec son dernier album Time On My Hands, Ásgeir livre les réflexions d’un artiste mature qui a vu le temps passer, des scènes internationales au studio Hljóðrit, là où il a toujours écrit, composé et enregistré. Couches acoustiques et élans électroniques se confondent, laissant une voix euphorique mais introspective prendre la place qu’elle mérite.

Le 106 – Club ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

