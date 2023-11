Roméo Elvis – Tournée Le 106, 8 février 2024, ROUEN.

Roméo Elvis – Tournée Le 106. Un spectacle à la date du 2024-02-08 à 20:00. Tarif : 33.0 euros.

AUGURI PRODUCTIONS (L-R-21-13470) et Strauss Entertainment presentent : ce concert. Roméo Elvis est l’une des figure emblématique de la scène hiphop francophone et l’un des artistes belges les plus streamés.En 2022, il remplit l’Accor Arena à Paris. En 2024, il se prépare pour une nouvelle tournée avec une nouvelle palette musicale… Roméo Elvis

Le 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

